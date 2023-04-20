Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir bayram namazı saati 2023 belli oldu! Diyanet ile 21 Nisan 2023 Ramazan İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 18:58

İzmir bayram namazı saati 2023 belli oldu! Diyanet ile 21 Nisan 2023 Ramazan İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazını eda etmek için camilerin yolunu tutacak olan İslam alemi bayram namazı vakitlerini araştırmaya başladı. Bu noktada İzmir bayram namazı saati 2023 en çok araştırılan iller arasında yer aldı. İlden ile farklılık gösteren namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte, Diyanet ile 21 Nisan 2023 İzmir bayram namazı saati vakitleri!

İzmir bayram namazı saati 2023 belli oldu! Diyanet ile 21 Nisan 2023 Ramazan İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu mübarek ay boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacak. 21 Nisan 2023 Cuma günü sabahın ilk saatlerinde eda edilecek bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İzmir ilinde ikamet eden vatandaşlar, '' İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. İzmir bayram namazı saati 2023 vakti Diyanet İşleri tarafından duyuruldu. İşte detaylar…

İzmir bayram namazı saati 2023 belli oldu! Diyanet ile 21 Nisan 2023 Ramazan İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İZMİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2023

Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan Cuma günü kutlanacak. Bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayan İslam alemi, ilk günün sabahında bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir bayram namazı saati 2023 belli oldu! Diyanet ile 21 Nisan 2023 Ramazan İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için namaz vakti bilgisini paylaştı. Buna göre, İzmir bayram namazı vakti şöyle:

İzmir bayram namazı saati: 06.59

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir bayram namazı saati 2023 belli oldu! Diyanet ile 21 Nisan 2023 Ramazan İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.

İzmir bayram namazı saati 2023 belli oldu! Diyanet ile 21 Nisan 2023 Ramazan İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

SON DAKİKA