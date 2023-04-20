Haberler Yaşam İzmir bayram namazı saati 2023 belli oldu! Diyanet ile 21 Nisan 2023 Ramazan İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Giriş Tarihi: 20.04.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 18:58

İzmir bayram namazı saati 2023 belli oldu! Diyanet ile 21 Nisan 2023 Ramazan İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazını eda etmek için camilerin yolunu tutacak olan İslam alemi bayram namazı vakitlerini araştırmaya başladı. Bu noktada İzmir bayram namazı saati 2023 en çok araştırılan iller arasında yer aldı. İlden ile farklılık gösteren namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte, Diyanet ile 21 Nisan 2023 İzmir bayram namazı saati vakitleri!