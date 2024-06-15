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İzmir bayram namazı saati! Diyanet ile 16 Haziran 2024 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
12:00
İzmir bayram namazı saati! Diyanet ile 16 Haziran 2024 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlıyor. İslam alemi, sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Bilindiği üzere namaz vakitleri ilden ile değişiyor. Bu sebeple İzmir bayram namazı saati 2024 vakti şehrin sakinleri tarafından araştırılıyor. 81 ilin bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulmuştu. Peki, İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte, Diyanet ile 16 Haziran 2024 İzmir bayram namazı vakti!