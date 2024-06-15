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Haberler Yaşam İzmir bayram namazı saati! Diyanet ile 16 Haziran 2024 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 12:00

İzmir bayram namazı saati! Diyanet ile 16 Haziran 2024 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlıyor. İslam alemi, sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Bilindiği üzere namaz vakitleri ilden ile değişiyor. Bu sebeple İzmir bayram namazı saati 2024 vakti şehrin sakinleri tarafından araştırılıyor. 81 ilin bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulmuştu. Peki, İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte, Diyanet ile 16 Haziran 2024 İzmir bayram namazı vakti!

İzmir bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yılın ikinci dini bayramı geldi çattı. İslam alemi, kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. 16 Haziran Pazar günü sabahın ilk saatlerinde eda edilecek bayram namazı saatleri araştırılıyor. İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman sorusunun yanıtı ilde ikamet eden kişiler tarafından merak ediliyor. İzmir bayram namazı saati 2024 vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. İşte detaylar…

İzmir bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İZMİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2024

Kurban Bayramı, bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayan İslam alemi, ilk günün sabahında bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

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İzmir bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 81 il için bayram namazı saatlerini paylaştı. Buna göre, İzmir bayram namazı vakti şöyle:

İzmir bayram namazı saati: 06.21

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

İzmir bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

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