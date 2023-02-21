İzmir diri fay hattı haritası 2023: Güncel ve diri İzmir fay hatları nereden geçiyor, hangi ilçelerden?

Dün gerçekleşen 6.4 şiddetindeki Hatay depremi sonrası bütün gözler yine depremin yarattığı tahribata çevrildi. Özellikle 2020 yılında yaşanan İzmir depremi sonrası 100'lerce kişi ölürken, deprem korkusuna sahip vatandaşlar, "İzmir fay hatları nereden geçiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İzmir diri fay hattı haritası ile İzmir fay hattı geçen ilçeler listesi öğrenilebilir. Batı Anadolu fay hattında yer alan İzmir, tarih boyunca yaşanan depremleriyle biliniyor. Peki, İzmir fay hattı nereden geçiyor? İşte İzmir risk haritası