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Haberler Yaşam İzmir diri fay hattı haritası 2023: Güncel ve diri İzmir fay hatları nereden geçiyor, hangi ilçelerden?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 14:46

İzmir diri fay hattı haritası 2023: Güncel ve diri İzmir fay hatları nereden geçiyor, hangi ilçelerden?

Dün gerçekleşen 6.4 şiddetindeki Hatay depremi sonrası bütün gözler yine depremin yarattığı tahribata çevrildi. Özellikle 2020 yılında yaşanan İzmir depremi sonrası 100'lerce kişi ölürken, deprem korkusuna sahip vatandaşlar, "İzmir fay hatları nereden geçiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İzmir diri fay hattı haritası ile İzmir fay hattı geçen ilçeler listesi öğrenilebilir. Batı Anadolu fay hattında yer alan İzmir, tarih boyunca yaşanan depremleriyle biliniyor. Peki, İzmir fay hattı nereden geçiyor? İşte İzmir risk haritası

İzmir diri fay hattı haritası 2023: Güncel ve diri İzmir fay hatları nereden geçiyor, hangi ilçelerden?

İzmir deprem risk haritası hakkında araştırmalar, yaşanan son depremler sonrası yaşanacak bir depremden endişe duran İzmir halkı tarafından sıklıkla yanıt arıyor. 2020 Ege Denizi Depremi'nde 117 kişi hayatını kaybederken, Bayraklı'da onlarca bina yıkılmıştı. Peki, İzmir fay hatları nereden geçiyor? İşte İzmir diri fay hattı haritası güncel

İzmir diri fay hattı haritası 2023: Güncel ve diri İzmir fay hatları nereden geçiyor, hangi ilçelerden?

İZMİR DEPREM RİSKİ OLAN SEMTLER

İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeleri deprem riski yüksek olan yerler olarak uzmanlar tarafından gösterilmektedir.

TÜBİTAK kaynaklı araştırmada, İzmir merkez ile Aliağa ve Menemen'de 4'ten büyük depremler tespit ediliyor.

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İzmir diri fay hattı haritası 2023: Güncel ve diri İzmir fay hatları nereden geçiyor, hangi ilçelerden?

İzmir'deki en riskli semtler Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir. İzmir'deki projeyi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK'la birlikte yürütüyor.

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen'de 16 noktaya deprem kayıt istasyonu kurulduğunu belirtti.

İzmir diri fay hattı haritası 2023: Güncel ve diri İzmir fay hatları nereden geçiyor, hangi ilçelerden?

Projenin 4 milyon TL'ye mal olacağını ifade eden Zafer Akçığ, 4'ten büyük depremleri tespit etmeye başladıklarını, elde edilecek sonuçların 3 yıl sonra rapor halinde resmi kurumlara verileceğini vurguladı. Araştırma alanındaki depremleri kayıt altına almakla kalmadıklarını söyleyen Akçığ, suni depremler de yarattıklarını ve inceleme yaptıklarını ifade etti.

Dünyada deprem açısından en riskli 20 yer arasında İstanbul ve İzmir'in yer aldığını bildiren Akçığ, "İstanbul'da dış kaynaklı deprem incelemesi yapılıyor ama İzmir'deki yerli kaynak kullanılarak yapılan en büyük inceleme olacak" diye konuştu.

İzmir diri fay hattı haritası 2023: Güncel ve diri İzmir fay hatları nereden geçiyor, hangi ilçelerden?

HANGİ BÖLGEDE NE KADAR HASAR OLUŞUR?

Projenin ana hedefinin deprem tarihini belirlemek olmadığını kaydeden Zafer Akçığ, ilk amaçlarının İzmir merkez, Aliağa ve Menemen'i yıkılmaktan kurtarmak olduğunu söyledi:

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