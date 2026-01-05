Haberler
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde skandal: Kız öğrencilerin fotoğrafları oylamaya açıldı!
Giriş Tarihi: 05.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:26
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları çalındı. İnternet sitesine yüklenerek 'en güzel' 'en çirkin' gibi başlıklar altında oylamaya açılan fotoğraflar büyük tepki çekti. Öğrencilerin numaraları da internet sitesinde paylaşıldı. Üniversite yönetimi, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.