Giriş Tarihi: 05.01.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:26

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde skandal: Kız öğrencilerin fotoğrafları oylamaya açıldı!

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları çalındı. İnternet sitesine yüklenerek 'en güzel' 'en çirkin' gibi başlıklar altında oylamaya açılan fotoğraflar büyük tepki çekti. Öğrencilerin numaraları da internet sitesinde paylaşıldı. Üniversite yönetimi, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ceyhan TORLAK
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrenciler fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşılarak oylamaya açıldı. Büyük tepki çeken olayda 2001'den bugüne kadar okula kayıt yaptırmış kız öğrenciler "en güzel' 'en çirkin" gibi başlıklar altında oylandı. Oylanan öğrenciler arasında 'en iyi 50' ve 'en kötü 50' listesi oluşturuldu.

HELALLİK İSTEYİP SİTEYİ KAPATTI

Bir süre erişime kapalı kalan siteye daha sonra girilmek istendiğinde, sitenin kapatıldığı ve fotoğrafların silindiğini belirten bir mesajla karşılaşıldı. Sitede yer alan mesajda, "Veda ve Helallik... Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti. Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin." ifadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olaya tepkiler yağarken İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

'DERHAL HAREKETE GEÇİLDİ'

Üniversite yönetimi; "Ulaşan bildirimler üzerine, art niyetli kişiler tarafından oluşturulan bir web sitesinde bazı öğrencilerine ve mezunlara ait bilgilerin hukuka aykırı biçimde paylaşıldığı tespit edildiğini" vurguladı. Bu durum karşısında "üniversitenin, derhal harekete geçtiği, ilgili içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılmasının sağlandığı" ifade edildi.