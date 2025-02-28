İZMİR İFTAR VAKTİ 2025: İzmir İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

İZMİR İMSAKİYE 2025: İZMİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde 81 ilin 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Bu takvim ile birlikte İzmir ve diğer iller için iftar ve sahur vakitleri de netlik kazandı. Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olup, iftar ve sahur saatleri şu şekilde belirlendi: