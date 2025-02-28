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Haberler Yaşam İZMİR İFTAR VAKTİ 2025: İzmir İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 13:40

İZMİR İFTAR VAKTİ 2025: İzmir İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

2025 yılı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar için iftar ve sahur vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her ilin coğrafi konumuna göre belirlenen güncel imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımladı. Ramazan ayı boyunca oruç tutarken vakitlerin doğru takip edilmesi, günlük planlamaların daha verimli yapılmasını sağlıyor. Bu süreçte en sık sorulan sorular arasında "Sahur vakti ne zaman?", "İftar saati kaçta?" " gibi konular yer alıyor. İşte, İzmir iline ait iftar saati, sahur saati ve imsak vakitlerine dair bilgilere ulaşmak için İzmir İmsakiyesi

İZMİR İFTAR VAKTİ 2025: İzmir İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart'ta başlayarak Müslümanlar için manevi huzur ve bereket dolu günleri beraberinde getirecek. İlk sahurun heyecanı yaşanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılına ait imsakiye takvimini yayımladı ve iftar ile sahur saatlerini duyurdu. İzmir'de iftar vakti belirlenirken, oruç tutacaklar için bu takvim büyük önem taşıyor. Peki, İzmir'de sahur vakti saat kaçta? İşte, İzmir'in sahur (imsak) ve iftar saatleri!

İZMİR İFTAR VAKTİ 2025: İzmir İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

İZMİR İMSAKİYE 2025: İZMİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde 81 ilin 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Bu takvim ile birlikte İzmir ve diğer iller için iftar ve sahur vakitleri de netlik kazandı. Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olup, iftar ve sahur saatleri şu şekilde belirlendi:

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İZMİR İFTAR VAKTİ 2025: İzmir İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

İZMİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:16
İftar Vakti: 19:11

2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 06:14
İftar Vakti: 19:12

3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:13
İftar Vakti: 19:13

4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 06:12
İftar Vakti: 19:14

5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 06:10
İftar Vakti: 19:15

İZMİR İFTAR VAKTİ

İZMİR İFTAR VAKTİ 2025: İzmir İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

İZMİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:27

2 Mart Pazar: 20:28

3 Mart Pazartesi: 20:29

4 Mart Salı: 20:30

5 Mart Çarşamba: 20:31

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İZMİR İFTAR VAKTİ 2025: İzmir İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini takvimine göre, Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

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