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İZMİR İFTAR VAKTİ 2025: İzmir İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
13:40
İZMİR İFTAR VAKTİ 2025: İzmir İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
2025 yılı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar için iftar ve sahur vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her ilin coğrafi konumuna göre belirlenen güncel imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımladı. Ramazan ayı boyunca oruç tutarken vakitlerin doğru takip edilmesi, günlük planlamaların daha verimli yapılmasını sağlıyor. Bu süreçte en sık sorulan sorular arasında "Sahur vakti ne zaman?", "İftar saati kaçta?" " gibi konular yer alıyor. İşte, İzmir iline ait iftar saati, sahur saati ve imsak vakitlerine dair bilgilere ulaşmak için İzmir İmsakiyesi