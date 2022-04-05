İzmir iftar vakti saat kaçta? Diyanet İzmir İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadeti de başladı. Diyanet tarafından hazırlanan Ramazan İmsakiyesi sayesinde illerde iftar vakitleri ve sahur saatleri öğrenilebiliyor. 30 günlük Diyanet takvimi içinde yer alan İzmir İmsakiye de gündemde yer alanlardan biri. İzmir imsak vakti ile başlanan oruç akşam ezanı ile birlikte son bulacak. Şehrin sakinleri "İzmir iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte İzmir İmsakiye 2022 ile İzmir sahur vakti ve iftar saati…