Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir iftar vakti saat kaçta? Diyanet İzmir İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati
Giriş Tarihi: 05.04.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 14:13

İzmir iftar vakti saat kaçta? Diyanet İzmir İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadeti de başladı. Diyanet tarafından hazırlanan Ramazan İmsakiyesi sayesinde illerde iftar vakitleri ve sahur saatleri öğrenilebiliyor. 30 günlük Diyanet takvimi içinde yer alan İzmir İmsakiye de gündemde yer alanlardan biri. İzmir imsak vakti ile başlanan oruç akşam ezanı ile birlikte son bulacak. Şehrin sakinleri "İzmir iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte İzmir İmsakiye 2022 ile İzmir sahur vakti ve iftar saati…

İzmir iftar vakti saat kaçta? Diyanet İzmir İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati

İzmir iftar vakti, 2022 Diyanet İmsakiye Takvimi ile belirleniyor. İzmir'de yaşayanlar sahur ve iftar sofralarını kurmak için gün içinde oruç vakitlerini takip ediyor. Ezan saatleri ile belirlenen İzmir İmsakiye sorulara cevap veriyor. Bu noktada "İzmir iftar vakti ve İzmir sahur vakti saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. İşte 2022 İzmir İmsakiye ile oruç vakitleri…

İzmir iftar vakti saat kaçta? Diyanet İzmir İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati

Ramazan ayında 30 günlük iftar vakti ve sahur saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasında yer alıyor. >> İzmir İmsakiye << linkine tıklayarak tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. >> İzmir İftar Vakti << linkine tıklayıp iftar saat kaçta sorusuna cevap bulabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir iftar vakti saat kaçta? Diyanet İzmir İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati

İzmir İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

5 Nisan Salı:

Sahur Vakti: 05.20

İftar Vakti: 19.45

6 Nisan Çarşamba:

Sahur Vakti: 05.18

İftar Vakti: 19.46

7 Nisan Perşembe:

Sahur Vakti: 05.16

İftar Vakti: 19.47

Ramazan ayı İzmir İmsakiye 2022 için tıklayınız.

İzmir iftar vakti saat kaçta? Diyanet İzmir İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi.

Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

İzmir iftar vakti saat kaçta? Diyanet İzmir İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

SON DAKİKA