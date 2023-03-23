İzmir iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir iftar vakti ve sahur saati İmsakiye ile belli oldu. İftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Oruç ibadetini yerine getirenlerin merak ettiği İzmir iftar sahur, imsak vakitleri belli oldu. İzmir iftar saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, İzmir'de yaşayan vatandaşlar için iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, 23 Mart İzmir iftar vakti saat kaçta, bugün İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İzmir İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri