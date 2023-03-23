Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri takvimi
Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 15:16

İzmir iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir iftar vakti ve sahur saati İmsakiye ile belli oldu. İftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Oruç ibadetini yerine getirenlerin merak ettiği İzmir iftar sahur, imsak vakitleri belli oldu. İzmir iftar saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, İzmir'de yaşayan vatandaşlar için iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, 23 Mart İzmir iftar vakti saat kaçta, bugün İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İzmir İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

İzmir iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri takvimi

İzmir iftar vakti, sahur saati ve imsakiye Diyanet tarafından duyuruldu. İzmir iftar vakitlerine göre, iftar hazırlığı yapan vatandaşlar 23 Mart İzmir iftar vakitlerini imsakiye bilgilerinden öğrenecek. Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir'de iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri ne zaman, ezan kaçta okunuyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte 23 Mart İzmir sahur ve iftar vakitleri ve 2023 Ramazan İmsakiyesi...

İzmir iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri takvimi

İZMİR İMSAKİYESİ 23 MART 2023

Diyanet tarafından 30 günlük Ramazan İmsakiye yayınlandı. İzmir için ilk sahura kalkılacak tarih belli oldu. Ramazan ayının birinci günü iftar İzmir'de saat 19:32'de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

- İzmir İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:43, iftar vakti 19:32'de. Teravih namazı saati ise 20:48
30 günlük >> İzmir İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri takvimi

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir. Oruç niyeti için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

ORUÇ İÇİN NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

İzmir iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri takvimi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir iftar vakti saat kaçta başlıyor? İmsakiye 2023 ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri takvimi
SON DAKİKA