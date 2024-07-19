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Haberler Yaşam İZMİR ORMAN YANGINI SON DAKİKA: İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 09:44

İZMİR ORMAN YANGINI SON DAKİKA: İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir?

İzmir orman yangını için gözler bölgedeki söndürme çalışmalarına çevrildi. Gaziemir ve Buca arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın Gaziemir Sarnıç Mahallesi'ne sıçradı. Bölgedeki yerleşim alanlarını da tehdit eden yangın sebebiyle çalışmalar 10 saattir sürerken bazı evler tahliye edildi. Peki, İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, son durum nedir? İşte İzmir orman yangını son dakika gelişmeleri…

İZMİR ORMAN YANGINI SON DAKİKA: İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir?

İzmir Zafer Mahallesi'nde başlayan ve çevre semtlere sıçrayan orman yangını için söndürme çalışmaları sürüyor. Çok sayıda araçla müdahalede bulunulan yangını kontrol altına almak için Orman Genel Müdürlüğü'nün, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Peki İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, son durum nedir? İşte İzmir orman yangını hakkında son dakika açıklamalar.

İZMİR ORMAN YANGINI SON DAKİKA: İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir?

SON DAKİKA || İZMİR ORMAN YANGINI SON DURUM

İzmir'in Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı.

Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı.

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İZMİR ORMAN YANGINI SON DAKİKA: İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir?

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi.

İZMİR ORMAN YANGINI SON DAKİKA: İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir?

Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.

İZMİR ORMAN YANGINI SON DAKİKA: İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir?

"OLAĞANÜSTÜ MÜCADELE VERİLİYOR"
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.

Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

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