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İZMİR ORMAN YANGINI SON DAKİKA: İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
09:44
İzmir orman yangını için gözler bölgedeki söndürme çalışmalarına çevrildi. Gaziemir ve Buca arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın Gaziemir Sarnıç Mahallesi'ne sıçradı. Bölgedeki yerleşim alanlarını da tehdit eden yangın sebebiyle çalışmalar 10 saattir sürerken bazı evler tahliye edildi. Peki, İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, son durum nedir? İşte İzmir orman yangını son dakika gelişmeleri…