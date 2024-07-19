İZMİR ORMAN YANGINI SON DAKİKA: İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir?

İzmir Zafer Mahallesi'nde başlayan ve çevre semtlere sıçrayan orman yangını için söndürme çalışmaları sürüyor. Çok sayıda araçla müdahalede bulunulan yangını kontrol altına almak için Orman Genel Müdürlüğü'nün, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Peki İzmir Sarnıç, Buca, Gaziemir orman yangınları söndürüldü mü, son durum nedir? İşte İzmir orman yangını hakkında son dakika açıklamalar.