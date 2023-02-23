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Haberler Yaşam İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:12

İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili de etkileyen deprem dolasıyla İzmir TOKİ kura çekilişi merak konusu oldu. Başvuru yapanlar kura çekiliş tarihinin ertelenip ertelenmediğini sorguluyor. TOKİ kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilir. TOKİ kura çekilişini takip etmek isteyenler TOKİ YouTube hesabından çekilişleri izleyebilirler. Peki İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte kura çekiliş tarihleri ile ilgili bilgiler…

İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

TOKİ İzmir kura çekimi yayınlanan takvime göre 6-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecekti. Kahramanmaraş depremi eğitimden yaşama her alanda etkisini gösterdi. İzmir TOKİ kura çekimi için bekleyiş sürüyor. Peki İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İzmir kura çekimi yayınlanan takvime göre 6-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecekti. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor.

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İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
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İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
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