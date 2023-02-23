İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İzmir kura çekimi yayınlanan takvime göre 6-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecekti. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor.