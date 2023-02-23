Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili de etkileyen deprem dolasıyla İzmir TOKİ kura çekilişi merak konusu oldu. Başvuru yapanlar kura çekiliş tarihinin ertelenip ertelenmediğini sorguluyor. TOKİ kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilir. TOKİ kura çekilişini takip etmek isteyenler TOKİ YouTube hesabından çekilişleri izleyebilirler. Peki İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte kura çekiliş tarihleri ile ilgili bilgiler…