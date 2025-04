İzmir’de CHP’li Karşıyaka belediyesindeki yolsuzluk faturalara yansıdı! Milyonlarca lira kamu zararına yol açtılar

ANITKABİR YERİNE GEBZE MİTİNGİNE

Başkan Köse, "246 bin lira ödenen otobüsler Anıtkabir'e gitmesi gerekirken, CHP'nin Gebze mitingine gitmiş. Bu tarihlerde otobüsünün önünde CHP'li ilçe yöneticisi 'Gebze mitingine gidiyoruz' diye sosyal medyadan paylaşım yapmış. Bunlar kanıtlı belgeli.



BELEDİYELERİ YOLSUZLUKLARLA, KURUTLAYLARI ŞAİBELERLE ANILIYOR

AK Parti Karşıyaka Grup Başkanvekili ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal, "Her sıkıştıklarında, bizden gelen her türlü eleştiriye hak hukuk adalet diyorlar. Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağızlarından düşürmüyorlar. Biz Atatürkçüyüz, biz Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Atatürk mezarından kalkıp gelse ilk icraati CHP'yi kapatmak olurdu. Belediyeleri yolsuzluklarla, kurultayları şaibelerle anılıyor. İlçelerin bir çoğunda işçiler kapının önünde eylem yapıyorlar, grev yapıyorlar. Nerde hak, nerede hukuk, nerede adalet. Karşıyaka Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerle ilgili yargının bir an önce işlemesi temennimizdir" dedi.

Fotoğraf: Karşıyaka Belediye Başkanı Behice İşçimenler Ünsal