İzmir’de CHP’li Karşıyaka belediyesindeki yolsuzluk faturalara yansıdı! Milyonlarca lira kamu zararına yol açtılar

Diğer firmalar otomatik eleniyor. 2 yıl için çöp aracı kiralama işi için 70 milyon lira teklif veren ver. KDV dahil bu araçları 260 milyon liraya kiralıyorsunuz. 34 aracın yıllığını 130 milyon liraya kiralıyorsunuz. Hurda bir kamyon için yıllık 3 miyon 823 bin lira kira ödüyorsunuz. Toplu alımlarda 4 milyon liraya sıfır bir çöp kamyonu alabiliyorsunuz. Sıfır araç alabiliyorken, siz araçları kiralıyorsunuz. Burada ciddi bir usulsüzlük var. Yakıt ve şoför belediyeye ait. Sadece bakım firmaya ait. Belediyeye ait Fen İşleri'ne bir usta konulmuş. Bu usta bakımı yapılıyor. Karşıyaka'nın milyonlarca lirası çöpe atılmış. Başkan Behice Ünsal meclis toplantısında 'bu ihaleyi vermek zorunda kaldık' itirafında bulundu. İhaleyi alan ÇEVLOG ve ALTAŞ firmaları. Bu firmalar CHP'li belediyelerden milyarlarca liralık ihale almışlar" dedi.

Fotoğraf: AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse