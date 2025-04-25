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İzmir’de CHP’li Karşıyaka belediyesindeki yolsuzluk faturalara yansıdı! Milyonlarca lira kamu zararına yol açtılar
Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
06:48
İzmir’de CHP’li Karşıyaka belediyesindeki yolsuzluk faturalara yansıdı! Milyonlarca lira kamu zararına yol açtılar
İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'ndeki yolsuzluklar 2024'te yapılan ödemelerin karşılığında alınan faturalarla belgelendi. Şişirilmiş faturalarda alım yapılan ürünlere piyasa değerinden 3-4 kat daha fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı. 1000 liralık araç klima arıza tespitine 65 bin lira ödenmesi büyük şaşkınlık yaratırken, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, "Belediyenin bütçesi 2.6 milyar lira. 1.5 milyar lira personel maaşlarına gidiyor. Hala 3-4 aydır maaşını alamayan personel var. Doğrudan temin yoluyla 655 adet alım yapılmış ve 783 milyon lira ödeme yapılmış. Faturaları şişirmişler. Hepsi belgeli. Bütçenin 3'te birine denk geliyor" dedi.