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'de "en güzel deve" seçildi

'de elle işlenen süslerle özenle hazırlanan develer yarıştı. Geleneksel festival kapsamında düzenlenen en güzel deve yarışmasında birincilik ödülünü alan "" isimli deve oldu.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 19.01.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 17:30
İzmir'de en güzel deve seçildi

'in Selçuk ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen "En "nda birinciliği, isimli deve kazandı.

İzmir'de en güzel deve seçildi

Selçuk İstasyon Meydanı'nda "37'nci " kapsamında yaklaşık 20 devenin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

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İzmir'de en güzel deve seçildi

'nin farklı yerlerinden gelen ve sahiplerince özel olarak süslenen develerin yürüyüşünü çok sayıda vatandaş izledi.

İzmir'de en güzel deve seçildi

Renkli görüntülerin oluştuğu kortej yürüyüşü sonrası "En " yapıldı.

İzmir'de en güzel deve seçildi

Develerin tek tek boy gösterdiği yarışmada birincilik ödülü, Balıkesir'in Edremit ilçesinden gelen "" isimli deveye verildi.

İzmir'de en güzel deve seçildi

Devenin sahibi Hüseyin Midilli'ye, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı tarafından havan hediye edildi.

İzmir'de en güzel deve seçildi

Deve sahiplerinden Kazım Pazar, yarışmaya girecek develeri özenle hazırladıklarını, üzerindeki süslerin elle işlendiğini belirterek, korteje katılan bazı develerin yarın güreşlerde boy göstereceğini dile getirdi.

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