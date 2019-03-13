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  • İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

'de yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

'de trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki bekçinin göçük altında kaldığı sanılıyor.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 11:45
İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında bir göçük meydana geldiği belirtildi.

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İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıklarının sanıldığı belirtildi. Olayın ardından kurtarma çalışmalarına başlandı.

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

İŞTE GÖÇÜK BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜLER...

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük
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İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük
İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük
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