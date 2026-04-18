İzmir'de nakliye sırasında düşen koltuğun altında kalmıştı: Ebrar davasında sanıklara üst sınırdan ceza!
Giriş Tarihi: 18.04.2026 07:50
Nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada, sanıklara bilinçli taksirden üst sınırdan 5 yıl ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi. Kararda, ağır ihmal ve güvenlik eksikliklerine dikkat çekildi.