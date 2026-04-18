Haberler Yaşam İzmir'de nakliye sırasında düşen koltuğun altında kalmıştı: Ebrar davasında sanıklara üst sınırdan ceza!
Giriş Tarihi: 18.04.2026 07:50

Nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada, sanıklara bilinçli taksirden üst sınırdan 5 yıl ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi. Kararda, ağır ihmal ve güvenlik eksikliklerine dikkat çekildi.

HUZEYFE ATICI
İzmir Menderes'te nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın (9) ölümüne ilişkin davada tutuklu sanıklardan Efecan Güngör'e 6 yıl 3 ay, Mustafa Güngör ve babası Y.G.'ye verilen 5'er yıl hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Gerekçeli kararda; sanıkların mesleki yeterlilik belgelerinin olmadığı, şirketin risk değerlendirme raporunun bulunmadığı belirtildi. Ayrıca yük kaldırma platformu çalışma talimatı bulunmadığı, ekipmanın kurulmasından ve sonra ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde yetkili kişiler tarafından yapılması gereken ekipmanın periyodik kontrolünün yapılmadığının altı çizildi.

Ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alınmadığı, taşıma işi sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına da uyulmadığı, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesisi için önlemlerin alınmadığının kararda altı çizildi.

Henüz 9,5 yaşında olan, bakım ve gözetime muhtaç olan, kaza ve tehlikelere müdrik olmayan Ebrar'ın kusurunun olmadığı kararda yer aldı.

BİLİNÇLİ TAKSİR

Sanıkların, risk grubunda yer alan meslek icra etmelerine rağmen meydana gelen ölüm neticesini istememekle birlikte neticenin meydana gelemeyeceğini düşünerek iş sağlığı ve güvenliği açısından hiçbir önlem ve tedbir almadan, gerekli dikkat ve özeni göstermeden taşıma faaliyeti yapmalarından ötürü cezalandırıldıkları belirtildi.

Olayda bilinçli taksir boyutunun yüksek olduğu kanaatine varılarak üst hadden artırım yapıldığının da altı çizildi.

