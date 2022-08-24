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Haberler Yaşam İzmir'deki sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi! Üniversite hastanesini su bastı
Giriş Tarihi: 24.08.2022 19:00 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 19:02

İzmir'deki sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi! Üniversite hastanesini su bastı

İzmir'de kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak etkili oldu. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi'nin polikliniklerinin olduğu binada da su baskını yaşandı.

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İzmir’deki sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi! Üniversite hastanesini su bastı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi.

Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.

İzmir’deki sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi! Üniversite hastanesini su bastı

'ÇALIŞMA YAPILDIĞINI GÖRMEDİM'

İzmir'de etkili olan sağanakta sularıyla dolan cadde ve sokaklardaki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kavşaktan geçmek için biriken suyun çekilmesini bekleyen sürücülerden Mutlu Çağlar, "Suyun çekilmesini bekliyoruz. Aracım da su alacak. Aracımı ve kendimi tehlikeye atmamak için beklemekten başka çarem yok. Yolda kalan arabalar da oldu. Burada herhangi bir çalışma yapıldığını görmedim" dedi.

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İzmir’deki sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi! Üniversite hastanesini su bastı

Ali Sezer Tüfekçi ise "Burada böyle bir şey ilk kez oluyor. Altyapıda sorun var. Düzelttiklerini söylediler ama demek ki düzeltilmemiş" ifadelerini kullandı.

İzmir’deki sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi! Üniversite hastanesini su bastı

ÜNİVERSİTE HASTANESİNİ SU BASTI

Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi'nin polikliniklerinin olduğu binada da su baskını yaşandı. Hastanenin ilk katındaki tüm servislerin faaliyetleri dururken, personel suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İzmir’deki sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi! Üniversite hastanesini su bastı

Suların bastığı ilk katta bulunan sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ıslanmamak için ayaklarına poşet geçirip binadan çıktı.

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