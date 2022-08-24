İzmir’deki sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi! Üniversite hastanesini su bastı

'ÇALIŞMA YAPILDIĞINI GÖRMEDİM'

İzmir'de etkili olan sağanakta sularıyla dolan cadde ve sokaklardaki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kavşaktan geçmek için biriken suyun çekilmesini bekleyen sürücülerden Mutlu Çağlar, "Suyun çekilmesini bekliyoruz. Aracım da su alacak. Aracımı ve kendimi tehlikeye atmamak için beklemekten başka çarem yok. Yolda kalan arabalar da oldu. Burada herhangi bir çalışma yapıldığını görmedim" dedi.