Haberler
Yaşam
İzmir'deki sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi! Üniversite hastanesini su bastı
Giriş Tarihi: 24.08.2022 19:00
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
19:02
İzmir'deki sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi! Üniversite hastanesini su bastı
İzmir'de kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak etkili oldu. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi'nin polikliniklerinin olduğu binada da su baskını yaşandı.