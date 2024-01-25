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Haberler Yaşam İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 16:01

İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı kan dondurdu!

İzmir'de dün korkunç bir olay meydana geldi. Kanser hastası Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), dün kızı Linda (4) ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla katletti. Boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Cenazeler bugün yakınlarına teslim edildi. Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın önce ablasının yüzüne kezzap attığını sonra ateş ettiğini söyledi. Detaylar tüyler ürpertti.

DHA
İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı kan dondurdu!

Korkunç olay dün sabah İzmir Bornova'da yaşandı. 4'üncü evre bağırsak kanseri hastası olan Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne gitti.

İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı kan dondurdu!

Yılmaz, burada otomobile binen eşi Derya Uzelli Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra silahın namlusunu başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Yusuf Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi.


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İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı kan dondurdu!

ANNE İŞE, KIZI KREŞE GİDİYORMUŞ
Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Derya Uzelli Yılmaz'ın işe gitmek ve kızı Linda'yı ise kreşe bırakmak üzere evden çıktığı, annesi Dilek Uzelli'nin ise torununun eşyalarını otomobile yerleştirmek için yanlarında olduğu öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın kayınpederi Ali Uzelli'nin de bu sırada evde olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi.

İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı kan dondurdu!

ANNEANNE VE TORUNU İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Yılmaz ile kızı ve kayınvalidesinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Yusuf Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü. Linda Yılmaz ile anneannesi Dilek Uzelli'nin ise bugün ikindide İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı kan dondurdu!

YÜZÜNE KEZZAP ATIP, AYAKLARINA SIKMIŞ!

Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın tabancayla vurmadan önce ablasının yüzüne kezzap attığını ifade etti. Uzelli, şu ifadeleri kullandı: "Yeğenim Linda Yılmaz'ı katleden Yusuf Yılmaz, mahkemenin belirlediği tarihlerde talebi oldukça görebilmekteydi. Son 1 aydır, yani bu hain planı yaptığı dönemde görme talebinde bulunmamıştır. Annem Dilek Uzelli ve yeğenim Linda Yılmaz'ın katili Yusuf Yılmaz hakkında defalarca şikayetlerimiz olmuş, bu şikayetler sonucu uzaklaştırma kararı alınmıştır. Lakin uzaklaştırma kararını dinlemeyen cani tehditlerine devam edip, babamı darp ettiği, ailemizi tehdit ettiği birçok olay gerçekleşmiştir.

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