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İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
16:01
İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı kan dondurdu!
İzmir'de dün korkunç bir olay meydana geldi. Kanser hastası Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), dün kızı Linda (4) ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla katletti. Boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Cenazeler bugün yakınlarına teslim edildi. Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın önce ablasının yüzüne kezzap attığını sonra ateş ettiğini söyledi. Detaylar tüyler ürpertti.