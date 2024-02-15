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İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda tutuklanmıştı: Emekli tuğgeneral Rıfat Alkan’dan şoke eden savunma!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:26
İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda tutuklanmıştı: Emekli tuğgeneral Rıfat Alkan’dan şoke eden savunma!
İzmir'de yaşanan 5,1 milyar liralık vurgun Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı kandıran Sedar Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde hem Ocakçı'nın hem de şirketin genel müdür yardımcısı Mehmet Rıfat Alkan'ın FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edildiği belirlendi. SABAH'ın ulaştığı Emekli Tuğgeneral Rıfat Alkan'ın ifadesi şoke etti. Kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Alkan'ın "Ben de 4 milyonumu kaptırdım" dedi. İşte detaylar…