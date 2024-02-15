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Haberler Yaşam İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda tutuklanmıştı: Emekli tuğgeneral Rıfat Alkan’dan şoke eden savunma!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:26

İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda tutuklanmıştı: Emekli tuğgeneral Rıfat Alkan’dan şoke eden savunma!

İzmir'de yaşanan 5,1 milyar liralık vurgun Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı kandıran Sedar Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde hem Ocakçı'nın hem de şirketin genel müdür yardımcısı Mehmet Rıfat Alkan'ın FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edildiği belirlendi. SABAH'ın ulaştığı Emekli Tuğgeneral Rıfat Alkan'ın ifadesi şoke etti. Kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Alkan'ın "Ben de 4 milyonumu kaptırdım" dedi. İşte detaylar…

Ceyhan TORLAK
İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda tutuklanmıştı: Emekli tuğgeneral Rıfat Alkan’dan şoke eden savunma!

Türkiye, İzmir'de yaşanan 5,1 milyar liralık vurguna kilitlendi. Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, yüzde 17 kar vaadiyle binlerce kişiden 5,1 milyar lira toplayarak adeta bir servet elde etti. Ocakçı'nın bir anda ortadan kaybolması ve şirketin tabelalarının indirilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan mağdurlar, hemen polise gitti. Başlatılan soruşturma kapsamında Ocakçı Holding'e ait şirketlere baskın düzenlendi.

İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda tutuklanmıştı: Emekli tuğgeneral Rıfat Alkan’dan şoke eden savunma!

Yurt dışın kaçma hazırlığı yapan Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı ise Adana'da saklandıkları evde yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları iddia edildi.

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İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda tutuklanmıştı: Emekli tuğgeneral Rıfat Alkan’dan şoke eden savunma!

İKİSİ DE FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen detaylar, şoke etti. Sedat Ocakçı'nın 2019'da TSK'dan ihraç edilen üsteğmen olduğu belirlendi. Şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da FETÖ soruşturması kapsamında ordudan ihraç edildiği tespit edildi.

İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda tutuklanmıştı: Emekli tuğgeneral Rıfat Alkan’dan şoke eden savunma!

BİRLİKTE GÖREV YAPMIŞLAR

Vekâleten Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Narlıdere İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın YAŞ kararı ile 2022'de emekli edildiği öğrenildi. Alkan'ın Narlıdere İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yaparken Sedat Ocakçı'nın da aynı yerde üsteğmen olarak görev yaptığı tespit edildi. Sedat Ocakçı'nın 2017 yılında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alındığı, 2 yıl sonra da ihraç edildiği belirtildi. Alkan'ın, emekli olduktan sonra holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'ın genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.

İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda tutuklanmıştı: Emekli tuğgeneral Rıfat Alkan’dan şoke eden savunma!

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ!

Soruşturma kapsamında tutuklanan emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın ifadesi ise şaşkına çevirdi. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre Emekli Tuğgeneral Rıfat Alkan ifadesinde adeta polislerin aklıyla alay etti. Alkan'ın pişkin savunması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Alkan ifadesinde, "Narlıdere İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yaparken Sedat Ocakçı emrimde çalışıyordu. Oradan tanıyorum" dedi.

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