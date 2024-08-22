Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
09:42
SON DAKİKA: İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: İnanç Öktemay’ın ağabeyine gönderdiği son mesaj yürek yaktı!
İzmir'de sağanaktan kaçan Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay, sokak ortasında elektrik akımına kapılarak can verdi. SABAH'a konuşan İnanç Öktemay'ın ağabeyi Gökhan Öktemay kardeşinin ölümüne yol açanların cinayetle yargılanmasını istedi. Öte yandan İnanç Öktemay, faciadan dakikalar önce ağabeyine gönderdiği son mesajı yüreklere işledi.