SON DAKİKA: İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: İnanç Öktemay’ın ağabeyine gönderdiği son mesaj yürek yaktı!

"VATANSEVERDİ"

Kardeşinin ağırlıklı olarak felsefe kitapları okuduğunu anlatan Gökhan Öktemay, "Kardeşim bir görüşe bağlı kalmaz, tüm farklı bakış açılarını inceler, her görüşe değer verirdi. Lise mezunuydu ama üniversite mezunlarının yüzde 95'inden daha geniş ve kapsamlı bir dünyası ve bakış açısı vardı. Siyasi bir bağlantısı yoktu, en soldan da en sağdan da her görüşte insanla görüşür ve değer verirdi. Milliyetçi de ulusalcı da diyebiliriz, vatanseverdi" dedi.