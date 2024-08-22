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Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:42

SON DAKİKA: İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: İnanç Öktemay’ın ağabeyine gönderdiği son mesaj yürek yaktı!

İzmir'de sağanaktan kaçan Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay, sokak ortasında elektrik akımına kapılarak can verdi. SABAH'a konuşan İnanç Öktemay'ın ağabeyi Gökhan Öktemay kardeşinin ölümüne yol açanların cinayetle yargılanmasını istedi. Öte yandan İnanç Öktemay, faciadan dakikalar önce ağabeyine gönderdiği son mesajı yüreklere işledi.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA: İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: İnanç Öktemay’ın ağabeyine gönderdiği son mesaj yürek yaktı!

İzmir Alsancak'ta 12 Temmuz akşamı sağanak yağmurdan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılarak yere düşen Özge Ceren Deniz'e (23) yardım etmek isterken yaşamını yitiren İnanç Öktemay'ın (44) son mesajı ortaya çıktı.

SON DAKİKA: İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: İnanç Öktemay’ın ağabeyine gönderdiği son mesaj yürek yaktı!

İnanç Öktemay'ın ağabeyi Gökhan Öktemay'a Karşıyaka'dayken Watsapp üzerinden 'Sahildeyim, gel' diye mesaj attığı, ağabeyinin de 'Bizden geçti' diye cevap yazdığı öğrenildi. İnanç Öktemay'ın ağabeyine 'Tır şoförü olalım bütün Avrupa'yı karış karış gezelim' dediği de belirtildi.

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SON DAKİKA: İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: İnanç Öktemay’ın ağabeyine gönderdiği son mesaj yürek yaktı!

ACILI AĞABEY SABAH'A KONUŞTU

İzmir'de yaşayan acılı ağabey Gökhan Öktemay SABAH'a konuştu. Gökhan Öktemay, "Olayın yaşandığı gün saat 17.55'te Watsapp'tan 'sahildeyim gel' diye mesaj attı. Ben de 'bizden geçti' diye cevap yazdım. Sonrasında vapurla karşıya geçmiş. Watsapp'ta o gün son görülmesi 19.12. 'Tır şoförü olalım bütün Avrupa'yı karış karış gezelim' derdi. Maddiyata çok fazla önem vermezdi, çok para kazanmak, zengin olmak gibi bir hayali yoktu. Gezmeyi, yeni yerler görmeyi, yeni insanlar tanımayı çok severdi. Sosyaldi, herkesle dost olur, hayatı paylaşırdı. Bekardı ama garibanların babasıydı" dedi.

SON DAKİKA: İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: İnanç Öktemay’ın ağabeyine gönderdiği son mesaj yürek yaktı!

"VATANSEVERDİ"

Kardeşinin ağırlıklı olarak felsefe kitapları okuduğunu anlatan Gökhan Öktemay, "Kardeşim bir görüşe bağlı kalmaz, tüm farklı bakış açılarını inceler, her görüşe değer verirdi. Lise mezunuydu ama üniversite mezunlarının yüzde 95'inden daha geniş ve kapsamlı bir dünyası ve bakış açısı vardı. Siyasi bir bağlantısı yoktu, en soldan da en sağdan da her görüşte insanla görüşür ve değer verirdi. Milliyetçi de ulusalcı da diyebiliriz, vatanseverdi" dedi.

SON DAKİKA: İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti: İnanç Öktemay’ın ağabeyine gönderdiği son mesaj yürek yaktı!

"GARİBANLARIN BABASIYDI"

Kardeşinin herkese yardım etmeyi çok sevdiğini belirten ağabey Gökhan Öktemay, "Özellikle garibanlara yardım ederdi. Ne kadar evsiz, gariban, kâğıt toplayan, zorda insan varsa onları bulur, giydirir, kıyafet hediye ederdi. Yemek ikram eder, ceplerine harçlık koyar gönderirdi. Bekardı ama tam bir gariban babasıydı. Sürekli ve düzenli yârdim ettiği, bizim çoğunu tanıyıp bilemediğimiz, arasak da bulamayacağımız onlarca zor durunda insani bulur, dost olur, neyi varsa paylaşırdı. İyilik meleğiydi. Enteresan kıyafet seçimi aynı zamanda vintage giyim merakı vardı. Sosyal iletişim kuvvetliydi" dedi.

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