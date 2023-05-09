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İzmit Körfezi’nin rengi değişmişti: Sebebi belli oldu!
Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:46
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
09:46
İzmit Körfezi’nin rengi değişmişti: Sebebi belli oldu!
İzmit Körfezi'nin rengi turkuaza bürünmüştü. İzmit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, İzmit Körfezi'nin turkuaz renge bürünmesine ilişkin, "Kokolitofor denilen tek hücreli canlıların sayıca artışının sonucunda meydana geliyor. Çok endişe edilir ya da çok garipsenir bir durum değil. Zaman zaman rastlıyoruz" diye konuştu.