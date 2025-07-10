Türkiye'nin en iyi haber sitesi
İznikmid hangi kentin Osmanlı'daki adıdır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 10.07.2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:18

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Haziran 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilenİznikmid hangi kentin Osmanlı'daki adıdır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulanİznikmid hangi kentin Osmanlı'daki adıdır? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

İznikmid hangi kentin Osmanlı'daki adıdır?

CEVAP: C. İzmit

İznikmid, Osmanlı döneminde İzmit kentinin adıdır.

Osmanlı kaynaklarında İzmit için bazen "İznikmid" veya benzeri formlar kullanılmıştır. Bu adlandırma, antik dönemdeki "Nicomedia" isminden evrilmiştir. İzmit, tarihi boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

