İznikmid hangi kentin Osmanlı'daki adıdır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 10.07.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025
22:18
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Haziran 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilenİznikmid hangi kentin Osmanlı'daki adıdır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...