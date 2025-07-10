İznikmid hangi kentin Osmanlı’daki adıdır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

İznikmid, Osmanlı döneminde İzmit kentinin adıdır.

Osmanlı kaynaklarında İzmit için bazen "İznikmid" veya benzeri formlar kullanılmıştır. Bu adlandırma, antik dönemdeki "Nicomedia" isminden evrilmiştir. İzmit, tarihi boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.