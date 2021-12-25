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Haberler Yaşam James Webb Teleskobu fırlatıldı! Uzay araştırmaları tarihine damga vuracak gelişme: İşte James Webb Uzay Teleskobu özellikleri
Giriş Tarihi: 25.12.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 17:18

James Webb Teleskobu fırlatıldı! Uzay araştırmaları tarihine damga vuracak gelişme: İşte James Webb Uzay Teleskobu özellikleri

Yaklaşık 20 yıldır yapımı süren James Webb Teleskobu bugün uzaya gönderildi. Dünyanın en güçlü ve en büyük teleskobu olan James Webb, Hubble'ın yerini almaya hazırlanıyor. Bugün yaşanan ve uzay araştırmaları tarihine damga vuran bu gelişmeyle birlikte, uzayın keşfedilmeyen noktalarında hareket kapasitemiz artacak. İşte James Webb Uzay Teleskobu özellikleri ve uzay teleskobuna dair merak edilenlerin yanıtı.

James Webb Teleskobu fırlatıldı! Uzay araştırmaları tarihine damga vuracak gelişme: İşte James Webb Uzay Teleskobu özellikleri

Apollo'ya öncülük eden ve NASA'nın ikinci yöneticisi olan James E. Webb'den adını alan uzay teleskobu bugün fırlatıldı. 2004 yılında inşa edilmeye başlanan James Webb Uzay Teleskobu yaklaşık 1 milyon yıl (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye 1 aylık yolculuğun ardından yerleşmek üzere yola çıktı. İşte James Webb Uzay Teleskobu özellikleri ve teleskoba dair detaylar...

James Webb Teleskobu fırlatıldı! Uzay araştırmaları tarihine damga vuracak gelişme: İşte James Webb Uzay Teleskobu özellikleri

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU ÖZELLİKLERİ

James Webb Uzay Teleskobu (İngilizce kısaltmasıyla JWST), eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen ardılı olacak şekilde planlanan bir kızılötesi uzay teleskobudur.

Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan JWST, 6.5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan kızılaltı bir teleskoptur. Bu ayna, 13.5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmesini olanaklı kılacaktır.

JWST, NASA'nın başkanlığında 15 farklı devletin, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak yürüttüğü bir projedir. Kızılötesi ışığı gözlemlemek için ayarlanmış olan 6,5 metrelik bu teleskop, Dünya'dan neredeyse 1,5 kilometre uzaklıkta yörüngeye yerleştirilecektir. Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın dört katı kadardır.

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James Webb Teleskobu fırlatıldı! Uzay araştırmaları tarihine damga vuracak gelişme: İşte James Webb Uzay Teleskobu özellikleri

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NEDİR?

1995'te Hubble'ın ardılı olarak tasarlanan JWST'in tamamlanması uzun sürdü, birçok teknik engelle karşılaştı. 25 Aralık 2021 tarihinde fırlatıldığında L2 (Lagrange noktası 2) konumu etrafında, Güneş'ten uzak, Dünya'nın yörüngesinin 1,5 milyon kilometre ötesinde bir yerde sıkı bir yörüngeye oturacaktır. L2 konumu, uzayda Güneş'in ve Dünya'nın kütleçekiminin birlikte çalışıp Güneş'in etrafında yörüngede dönen bir nesneyi Dünya'yla aynı oranda çektiği, yörünge dönüşünü bir yılda yapmasını sağladığı yerdir. Yani JWST, büyük ölçüde Dünya'nın gölgesinde olacak; bu durum Güneş'ten gelen ısı kirliliğini önleyecek ve teleskobun derin uzayda çok soluk kızılaltı kaynakları saptamasını olanaklı kılacaktır. NASA, teleskobun Ay'daki bir yabanarısının ısısını dahi saptayabildiğini iddia etmektedir.

James Webb Teleskobu fırlatıldı! Uzay araştırmaları tarihine damga vuracak gelişme: İşte James Webb Uzay Teleskobu özellikleri

JAMES WEBB TELESKOBU NE İŞE YARAR?

Üzerinde yer alacak olan hassas aygıtlar, dev gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin kızıl ötesi görüntülerini çekme ve tayflarını ölçerek yaşlarını ve kütlelerini belirleme imkânına sahip olacaktır. Bunların dışında, başka yıldızların çevresinde yer alan disklerin tayf ölçümlerini yaparak, gezegen sistemlerinin doğmasına olanak sağlayan türden olan disklerin bileşenlerini tanımlamaya da imkân verecektir. Son derece hassas aygıtları ve büyük aynasıyla, gezegenlerin doğduğu toz disklerini gözlemleyebilmenin yanında, kendi yıldızlarının önünden geçen gezegenlerin havaküre bileşenlerini de gözlemleyebilecektir.

James Webb Teleskobu fırlatıldı! Uzay araştırmaları tarihine damga vuracak gelişme: İşte James Webb Uzay Teleskobu özellikleri

Her ne kadar gezegen bulmak için geliştirilmiş bir teleskop olmasa da, gelişkin yetenekleri bu teleskobun gelecekte yeni gezegenleri inceleyen ve güneş sistemimizin nasıl oluştuğu ve nasıl evrim geçirdiği konularını araştıran gökbilimciler için önemli bir araç haline gelmesi konusunda ümit vermektedir.

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