Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? JGK ile 2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) bünyesinde bulunan Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) eğitim görmek üzere toplamda bin 840 sözleşmeli - muvazzaf astsubay adayı alımı yapılacak. 2022 ASEM alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından yoğun şekilde "2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nasıl - nereden yapılır?" soruları üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

2022 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?

2022 ASEM Jandarma Astsubay alımı başvuru tarihi ve şartları ile diğer tüm detaylar şöyle;



