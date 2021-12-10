Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? JGK ile 2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 10.12.2021 21:35 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 21:35

Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? JGK ile 2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 2022 yılı için teşkilat kadrolarında çeşitli sınıflarda görev yapmak üzere toplam bin 840 sözleşmeli ve muvazzaf astsubay adayı alımı yapılacağını duyurdu. Jandarma Astsubayı olarak görev yapmak isteyenler başvuru sürecine ilişkin detayları öğrenmek isteyerek JGK ile "2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nasıl - nereden yapılır?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan 2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nasıl - nereden yapılır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JGK ile 2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl - nereden yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) bünyesinde bulunan Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) eğitim görmek üzere toplamda bin 840 sözleşmeli - muvazzaf astsubay adayı alımı yapılacak. 2022 ASEM alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından yoğun şekilde "2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nasıl - nereden yapılır?" soruları üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

2022 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?

2022 ASEM Jandarma Astsubay alımı başvuru tarihi ve şartları ile diğer tüm detaylar şöyle;


Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JGK ile 2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl - nereden yapılır?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda yer alan bazı detaylar şöyle;

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik Tablo-2 ve Tablo-3'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JGK ile 2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl - nereden yapılır?

(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2020-2021 yılında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2020 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak,

(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JGK ile 2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl - nereden yapılır?

[01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.)],

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) numaralı subay ve astsubay adayları değerlendirme sütununa göre

"Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JGK ile 2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl - nereden yapılır?

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular; 08 Aralık 2021 günü başlayıp, 23 Aralık 2021 günü saat 23:59'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı PTS'ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için "Profil Bilgileri" bölümünden;

SON DAKİKA