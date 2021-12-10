Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? JGK ile 2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 2022 yılı için teşkilat kadrolarında çeşitli sınıflarda görev yapmak üzere toplam bin 840 sözleşmeli ve muvazzaf astsubay adayı alımı yapılacağını duyurdu. Jandarma Astsubayı olarak görev yapmak isteyenler başvuru sürecine ilişkin detayları öğrenmek isteyerek JGK ile "2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nasıl - nereden yapılır?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan 2022 ASEM muvazzaf - sözleşmeli Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nasıl - nereden yapılır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.