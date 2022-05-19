Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Jandarma Genel Komutanlığı atamaları 2022! JGK Jandarma Genel Komutanlığı atama sonuçları sorgula!
Giriş Tarihi: 19.05.2022 20:32 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 20:36

Jandarma Genel Komutanlığı atamaları 2022! JGK Jandarma Genel Komutanlığı atama sonuçları sorgula!

Jandarma Genel Komutanlığı atamaları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 27 bin 283 personeli kapsayan atamalar belli oldu. Buna göre, 2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi. Peki Jandarma Genel Komutanlığı atama sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte JGK 2022 Jandarma Genel Komutanlığı atamaları ile ilgili tüm bilgiler…

Jandarma Genel Komutanlığı atamaları 2022! JGK Jandarma Genel Komutanlığı atama sonuçları sorgula!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onaylamasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı atamaları duyuruldu. Gelen açıklamada atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi denildi. İşte 2022 Jandarma Genel Komutanlığı atamaları detayları

Jandarma Genel Komutanlığı atamaları 2022! JGK Jandarma Genel Komutanlığı atama sonuçları sorgula!

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ATAMALARI AÇIKLANDI!

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'nci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi. Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Jandarma Genel Komutanlığı atamaları 2022! JGK Jandarma Genel Komutanlığı atama sonuçları sorgula!

İçişleri Bakanı Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu. Buna göre, 2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı atamaları 2022! JGK Jandarma Genel Komutanlığı atama sonuçları sorgula!
SON DAKİKA