Haberler Yaşam Jandarma Genel Komutanlığı atamaları 2022! JGK Jandarma Genel Komutanlığı atama sonuçları sorgula!

Giriş Tarihi: 19.05.2022 20:32 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 20:36

Jandarma Genel Komutanlığı atamaları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 27 bin 283 personeli kapsayan atamalar belli oldu. Buna göre, 2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi. Peki Jandarma Genel Komutanlığı atama sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte JGK 2022 Jandarma Genel Komutanlığı atamaları ile ilgili tüm bilgiler…