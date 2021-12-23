Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? JGK ile 2022 muvazzaf/sözleşmeli Jandarma subay alımı başvuru sayfası

Yurtta 7/24 esasıyla emniyet ve asayiş görevlerini yerine getiren silahlı genel kolluk kuvveti olan Jandarma Genel Komutanlığı'nda subay olarak görev almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği ilan teşkilat tarafından yayımlandı. Buna göre erkek ve kadın 550 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacak. Son dakika alım haberini duyan ve başvuruda bulunmak isteyenler 2022 Jandarma subay alımı başvuru sayfası ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

2022 Jandarma subay alımı başvuru yapma ekranı ve tüm son dakika detayları şöyle;