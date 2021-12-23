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Haberler Yaşam Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? JGK ile 2022 muvazzaf/sözleşmeli Jandarma subay alımı başvuru sayfası
Giriş Tarihi: 23.12.2021 22:53 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 22:56

Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? JGK ile 2022 muvazzaf/sözleşmeli Jandarma subay alımı başvuru sayfası

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılan son dakika açıklamasında göre teşkilat kadrolarında farklı sınıflarda görev alacak erkek ve kadın toplamda 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. Son dakika duyurusunun ardından teşkilatta subay olarak görev almak isteyerek başvuru detaylarını öğrenmek isteyenler 2022 Jandarma subay alımı başvuru sayfası detaylarına erişmek isteyerek "Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.

Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? JGK ile 2022 muvazzaf/sözleşmeli Jandarma subay alımı başvuru sayfası

Yurtta 7/24 esasıyla emniyet ve asayiş görevlerini yerine getiren silahlı genel kolluk kuvveti olan Jandarma Genel Komutanlığı'nda subay olarak görev almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği ilan teşkilat tarafından yayımlandı. Buna göre erkek ve kadın 550 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacak. Son dakika alım haberini duyan ve başvuruda bulunmak isteyenler 2022 Jandarma subay alımı başvuru sayfası ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

2022 Jandarma subay alımı başvuru yapma ekranı ve tüm son dakika detayları şöyle;

Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? JGK ile 2022 muvazzaf/sözleşmeli Jandarma subay alımı başvuru sayfası

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından yapılan 2022 Jandarma subay alımı başvuru kılavuzunda yer alan bazı detaylar şu şekilde;

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik Tablo-2'de belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

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Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? JGK ile 2022 muvazzaf/sözleşmeli Jandarma subay alımı başvuru sayfası

d. Adaylar tarafından;

(1) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2020-2021 yıllarında yapılan KPSS'de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019- 2020-2021 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(2) Muvazzaf olarak temin edilecek olan tabip ve diş tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.

(3) Muvazzaf olarak temin edilecek hukuk branşında 2020-2021 yıllarında yapılan KPSS'de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? JGK ile 2022 muvazzaf/sözleşmeli Jandarma subay alımı başvuru sayfası

(4) Muvazzaf olarak temin edilecek veteriner branşında 2020-2021 yıllarında yapılan KPSS'de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020-2021 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(5) Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini almış olmak,

e. 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),

Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? JGK ile 2022 muvazzaf/sözleşmeli Jandarma subay alımı başvuru sayfası

(3) Muvazzaf tabip, diş tabibi ve veteriner subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;

(1) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) numaralı subay ve astsubay adayları değerlendirme sütununa göre "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,

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