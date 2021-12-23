Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? JGK ile 2022 muvazzaf/sözleşmeli Jandarma subay alımı başvuru sayfası

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılan son dakika açıklamasında göre teşkilat kadrolarında farklı sınıflarda görev alacak erkek ve kadın toplamda 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. Son dakika duyurusunun ardından teşkilatta subay olarak görev almak isteyerek başvuru detaylarını öğrenmek isteyenler 2022 Jandarma subay alımı başvuru sayfası detaylarına erişmek isteyerek "Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Jandarma subay alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.