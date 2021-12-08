Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf-sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı, 2021 2022 yılı için muvazzaf - sözleşmeli jandarma astsubay alımı yapacağını duyurdu. Bu son dakika duyurusunun ardından başvuruda bulunmak ve kanun ordusu Jandarma Teşkilatı'nda astsubay olarak vatan görevi icra etmek isteyenler muvazzaf - sözleşmeli jandarma astsubay alımı kılavuz ve başvuru detaylarını merak ederek araştırmalarına başladı.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular, 8-23 Aralık tarihlerinde internet üzerinden alınacak.

Personel teminiyle ilgili detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.

Adaylar, başvurularını, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar da başvuruda bulunabilecek.