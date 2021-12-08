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Haberler Yaşam Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf-sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 15:44

Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf-sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından yayınlanan ilanda astsubay alımı yapılacağı duyuruldu. İlgili kadroya başvuru yapacak olan adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı şartları, başvuru kılavuzu ve tarihi araştırması yapıyor. Bu anlamda çeşitli pozisyonlara toplamda 1840 kişilik alımlar Aralık ayında tamamlanacak. Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı ne zaman? 2021 2022 Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf-sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte son bilgiler…

Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf-sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Toplamda 1840 kişinin alınacağı muvazzaf-sözleşmeli astsubay alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Başvuruda bulunmak ve kanun ordusu Jandarma Teşkilatı'nda astsubay olarak vatan görevi icra etmek isteyenler muvazzaf - sözleşmeli jandarma astsubay alımı kılavuz ve başvuru detaylarını merak ederek araştırmalarına başladı. Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf-sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf-sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı, 2021 2022 yılı için muvazzaf - sözleşmeli jandarma astsubay alımı yapacağını duyurdu. Bu son dakika duyurusunun ardından başvuruda bulunmak ve kanun ordusu Jandarma Teşkilatı'nda astsubay olarak vatan görevi icra etmek isteyenler muvazzaf - sözleşmeli jandarma astsubay alımı kılavuz ve başvuru detaylarını merak ederek araştırmalarına başladı.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular, 8-23 Aralık tarihlerinde internet üzerinden alınacak.

Personel teminiyle ilgili detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.

Adaylar, başvurularını, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar da başvuruda bulunabilecek.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf-sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

YAŞ ŞARTI!

Lisans veya ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

ASTSUBAY OLMA ŞARTLARI NELER?

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6'ncı maddesi ile Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40'ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır.

Bunlar:

(I) Türk vatandaşı olmak.

(II) Hakkında yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf-sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

(VII) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

(VIII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya daözel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmünaçıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine veorganlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve budüzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlakakarşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemekamacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma,banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti,uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veyauyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı maddekullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmasuçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

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