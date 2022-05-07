Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi ne zaman kaç yılında çekildi?

'Japon Başak' ise Dilaver'in adamlarını bir güzel döver. Aynı zamanda sahi Başak kendi adıyla başkasının sahneye çıktığını öğrenir ve Türkiye'ye geri döner. Orada Veysel'in durumlarla alakalı olduğunu öğrenir ve işten kovdurur. Akşam Dilaver'in gazinoda olduğunu öğrenen Başak kendisine yardım etmesi için Veysel'in yanına gelir ve 'Japon Başak'ı görüp olayın aslını öğrenir.