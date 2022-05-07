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Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:28

Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi ne zaman kaç yılında çekildi?

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, 1987 yapımı komedi filmi bu akşam televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Fatma Girik ve Kemal Sunal'ın yer aldığı yapım izleyenlerine nostalji keyfi yaşatacak. Bu noktada ise "Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman kaç yılında çekildi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Japon İşi filmine dair detaylar...

Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi ne zaman kaç yılında çekildi?

Türk sinemasının efsanesi Kemal Sunal'ın başrollerinde yer edindiği Japon İşi filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yıl gibi detaylarla merak konusu haline geldi. Kemal Sunal, Sümer Tilmaç, Necdet Yakın, Reha Yurdakul ve Fatma Girik gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı Türk filmi bu akşam izleyenlerine hafta sonu keyfi yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman kaç yılında çekildi? İşte detaylar...

Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi ne zaman kaç yılında çekildi?

JAPON İŞİ KONUSU (Yapım yılı 1987)

Veysel (Kemal Sunal) bir gazinoda garson olarak çalışır. Gazinonun solisti Başak Billurses'e (Fatma Girik) aşıktır. Başak'tan umduğu ilgiyi göremeyince, Veysel'in yardım ettiği Japon bir müşteri, Başak'a tıpatıp benzeyen bir robot yollar. Adını 'Japon Başak' koyduğu robot ile birlikte yaşamaya başlar. Başak ise hapiste bulunan ve cezasının bitmesine az kalan ünlü mafya babası Dilaverin (Sümer Tilmaç) evlenme teklifini kabul etmemek için yurt dışına kaçar.

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Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi ne zaman kaç yılında çekildi?

Gazinocular Başak'ı aramaya devam ederken, Veysel'in Başak'ı kaçırdığı haberini alırlar ve polis yardımıyla Veysel'in evini basarlar. Ancak karşılaştıkları 'Japon Başak'ı sahi Başak sanıp onun kendi iradesiyle Veysel'in yanında olduğunu öğrenirler. Gazinonun sahibi Başak'ın tekrar gazinoda sahneye çıkması için Veysel ile yeni bir sözleşme yapmak zorunda kalır. Sahneye tekrar çıktığını öğrenen Dilaver gazinoya gider ve Başak sandığı robotu kaçırtmaya çalışır.

Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi ne zaman kaç yılında çekildi?

'Japon Başak' ise Dilaver'in adamlarını bir güzel döver. Aynı zamanda sahi Başak kendi adıyla başkasının sahneye çıktığını öğrenir ve Türkiye'ye geri döner. Orada Veysel'in durumlarla alakalı olduğunu öğrenir ve işten kovdurur. Akşam Dilaver'in gazinoda olduğunu öğrenen Başak kendisine yardım etmesi için Veysel'in yanına gelir ve 'Japon Başak'ı görüp olayın aslını öğrenir.

Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi ne zaman kaç yılında çekildi?

OYUNCULARI

Kemal Sunal - Veysel
Fatma Girik - Başak
Sümer Tilmaç - Deli Dilaver
Reha Yurdakul - Tahir
Necdet Yakın - Osman
Asuman Arsan - Leman
Hakkı Kıvanç - Komiser
Mitsuo Hamaya - Japon
Cevdet Balıkçı - Dilaver'in Adamı
Çetin Başaran - Dilaver'in Adamı
Dündar Aydınlı - Dilaver'in Adamı
Mehmet Uğur - Dilaver'in Adamı
Kartal Tibet - Kasetçi

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