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Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi ne zaman kaç yılında çekildi?
Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:26
Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
16:28
Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler? Japon İşi ne zaman kaç yılında çekildi?
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, 1987 yapımı komedi filmi bu akşam televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Fatma Girik ve Kemal Sunal'ın yer aldığı yapım izleyenlerine nostalji keyfi yaşatacak. Bu noktada ise "Japon İşi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman kaç yılında çekildi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Japon İşi filmine dair detaylar...