JOHN WİCK 3 KONUSU VE OYUNCULARI: “Bu akşam yayında! John Wick 3 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

JOHN WİCK 3 KONUSU

John Wick iki sebepten dolayı kaçak: 14 milyon dolarlık açık bir kontrat yüzünden herkes peşinde ve Continental Hotel sınırları içinde Yüksek Şura üyesi ve açık kontratı açan kişiyi öldürdü. Bu koşullar altında John çoktan infaz edilmeliydi