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Haberler Yaşam JOHN WİCK 3 KONUSU VE OYUNCULARI: “Bu akşam yayında! John Wick 3 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:31

JOHN WİCK 3 KONUSU VE OYUNCULARI: “Bu akşam yayında! John Wick 3 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

John Wick serisinin üçüncü filmi izleyicilerle buluşuyor. Aksiyon ve gerilim türündeki yapım, yine tempolu sahneleriyle ekranlarda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Chad Stahelski'nin oturduğu bu film, usta suikastçi John Wick'in kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulduğu yeni serüvenini konu alıyor. Peki, John Wick 3 konusu ne, oyuncuları kimler?

JOHN WİCK 3 KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam yayında! John Wick 3 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

John Wick serisinin üçüncü filmi, TV ekranlarında aksiyon ve gerilim sevenlere heyecan dolu dakikalar sunuyor. Yönetmen Chad Stahelski'nin imzasını taşıyan bu yapım, usta suikastçi John Wick'in hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Peki, John Wick 3'ün konusu nedir ve hangi oyuncular yer alıyor?

JOHN WİCK 3 KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam yayında! John Wick 3 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

JOHN WİCK 3 KONUSU
John Wick iki sebepten dolayı kaçak: 14 milyon dolarlık açık bir kontrat yüzünden herkes peşinde ve Continental Hotel sınırları içinde Yüksek Şura üyesi ve açık kontratı açan kişiyi öldürdü. Bu koşullar altında John çoktan infaz edilmeliydi

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JOHN WİCK 3 KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam yayında! John Wick 3 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Fakat Continental'in yöneticisi Winston ona kaçıp kaybolması için bir saat zaman verdi. Continental üyeliği kaldırıldı. Her türlü hizmeti alması yasaklandı. Diğer üyelerle iletişimi kesildi.

JOHN WİCK 3 KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam yayında! John Wick 3 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

John, New York'tan çıkmak ve hayatta kalmak için hizmet sektörünü kullanacak, bunları yaparken de dövüşüp öldürerek yoluna devam edecektir.

JOHN WİCK 3 KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam yayında! John Wick 3 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

JOHN WİCK 3 FİLMİ OYUNCULARI
Keanu Reeves: John Wick
Ian McShane: Winston
Halle Berry: Sofia Al-Azwar
Laurence Fishburne: Bowery King
Mark Dacascos: Zero
Asia Kate Dillon: The Adjudicator
Lance Reddick: Charon
Anjelica Huston: The Director
Saïd Taghmaoui: The Elder
Jerome Flynn: Berrada
Tobias Segal: Earl
Jason Mantzoukas: Tick Tock Man
Robin Lord Taylor: Administrator

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