JOHN WİCK 3 KONUSU VE OYUNCULARI: “Bu akşam yayında! John Wick 3 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

JOHN WİCK 3 FİLMİ OYUNCULARI

Keanu Reeves: John Wick

Ian McShane: Winston

Halle Berry: Sofia Al-Azwar

Laurence Fishburne: Bowery King

Mark Dacascos: Zero

Asia Kate Dillon: The Adjudicator

Lance Reddick: Charon

Anjelica Huston: The Director

Saïd Taghmaoui: The Elder

Jerome Flynn: Berrada

Tobias Segal: Earl

Jason Mantzoukas: Tick Tock Man

Robin Lord Taylor: Administrator