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JOHN WİCK 3 KONUSU VE OYUNCULARI: “Bu akşam yayında! John Wick 3 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
16:31
JOHN WİCK 3 KONUSU VE OYUNCULARI: “Bu akşam yayında! John Wick 3 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
John Wick serisinin üçüncü filmi izleyicilerle buluşuyor. Aksiyon ve gerilim türündeki yapım, yine tempolu sahneleriyle ekranlarda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Chad Stahelski'nin oturduğu bu film, usta suikastçi John Wick'in kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulduğu yeni serüvenini konu alıyor. Peki, John Wick 3 konusu ne, oyuncuları kimler?