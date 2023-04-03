BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman başlayacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları

Kabine Toplantısı bugün var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İki haftada bir gerçekleştirilen toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Kabine gündemi ve konuları her Pazartesi olduğu gibi bugün de araştırılmaya başlandı. Masada deprem bölgesi kararları başta olmak 7. yargı paketi, taşerona kadro gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. En düşük emekli maaşına yapılan zammın ardından asgari ücret ve memur maaşları da vatandaşların gündeminde yer alıyor. 3 Nisan Kabine Toplantısı konuları neler olacak merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?