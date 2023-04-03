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Haberler Yaşam BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman başlayacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları
Giriş Tarihi: 03.04.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 12:02

BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman başlayacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları

Kabine Toplantısı bugün var mı, yapılacak mı soruları yanıt aramaya başladı. İki haftada bir yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilmişti. Yeni aya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Yapılması halinde toplantıda deprem bölgesinde atılacak adımlar, seçim, iç ve dış siyaset, ekonomi konularının masaya yatırılması bekleniyor. Milyonlar Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…

BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman başlayacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları

Kabine Toplantısı bugün var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İki haftada bir gerçekleştirilen toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Kabine gündemi ve konuları her Pazartesi olduğu gibi bugün de araştırılmaya başlandı. Masada deprem bölgesi kararları başta olmak 7. yargı paketi, taşerona kadro gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. En düşük emekli maaşına yapılan zammın ardından asgari ücret ve memur maaşları da vatandaşların gündeminde yer alıyor. 3 Nisan Kabine Toplantısı konuları neler olacak merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman başlayacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika toplanacak mı merak konusu oldu. Normal şartlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı 2 haftada bir yapılıyordu.

Ancak Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 6 Mart 2023 tarihinde düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta programda yer almayan Kabine Toplantısı'nın 3 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldıktan sonra toplantı saati belli olacak.

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BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman başlayacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NASIL OLACAK?

Yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, dış politika ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyor.

Deprem konutları başta olmak üzere düşük ve orta gelirli konut projeleri gündemde olacak.

Öte yandan daha önce duyurulan vergi affı için başvurular hakkında bilgi verilmesi, 90 bin taşerona kadro ve 7. Yargı paketi hakkında detayların aktarılması bekleniyor.

BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman başlayacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALINAN KARARLARI AÇIKLAYACAK

Kabine Toplantısı'nda deprem bölgesinde son durum, sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için atılacak adımlar, seçim, iç ve dış siyaset ve diğer birçok konu masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları "Millete Sesleniş" konuşması ile kamuoyuna duyuracak.

BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman başlayacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

Borçlar silinecek:

"Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz."

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