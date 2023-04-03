BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman başlayacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları

Kabine Toplantısı bugün var mı, yapılacak mı soruları yanıt aramaya başladı. İki haftada bir yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilmişti. Yeni aya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Yapılması halinde toplantıda deprem bölgesinde atılacak adımlar, seçim, iç ve dış siyaset, ekonomi konularının masaya yatırılması bekleniyor. Milyonlar Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…