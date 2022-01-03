İşte A Haber canlı yayın izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları milyonların takip ettiği konular arasında yerini alıyor. 2022 yılının ilk toplantısında masadaki en önemli konunun emekli ve memurlara yapılması beklenen ek zam konusu olması bekleniyor. "3 Ocak 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları nelerdir?" sorusu ise bu noktada A Haber canlı yayın ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile yanıt bulacak. İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları ile işte A Haber canlı izle ekranı ve tüm detaylar...