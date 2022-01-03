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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı canlı | A Haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları nelerdir?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 13:36

Kabine Toplantısı canlı | A Haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları nelerdir?

Bugün gerçekleşecek olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları için nefesler tutuldu gözler A Haber canlı izle ekranına çevirdi. Bugün gerçekleşecek kritik toplantıda masada koronavirüsle mücadelenin dışında en önemli konu emekli ve memur zamları olacak. Ek zam beklentileriyle beraber "3 Ocak 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları nelerdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. A Haber canlı izle ekranı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması naklen takip edilebilecek. İşte A Haber canlı yayın izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları...

Kabine Toplantısı canlı | A Haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları nelerdir?

İşte A Haber canlı yayın izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları milyonların takip ettiği konular arasında yerini alıyor. 2022 yılının ilk toplantısında masadaki en önemli konunun emekli ve memurlara yapılması beklenen ek zam konusu olması bekleniyor. "3 Ocak 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları nelerdir?" sorusu ise bu noktada A Haber canlı yayın ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile yanıt bulacak. İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları ile işte A Haber canlı izle ekranı ve tüm detaylar...

Kabine Toplantısı canlı | A Haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları nelerdir?

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Kabine Toplantısı canlı | A Haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları nelerdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Kabine toplantısı ekonomi, dış politika ve koronavirüs pandemisindeki son gelişmelerin de konuşulacağı geniş bir değerlendirmeye ev sahipliği yapacak.

Kabine Toplantısı canlı | A Haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları nelerdir?

Toplantının gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin sunum da yer alacak.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı canlı | A Haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları nelerdir?

AK Partili milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi. Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.

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