Bugün gerçekleşecek olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları için nefesler tutuldu gözler A Haber canlı izle ekranına çevirdi. Bugün gerçekleşecek kritik toplantıda masada koronavirüsle mücadelenin dışında en önemli konu emekli ve memur zamları olacak. Ek zam beklentileriyle beraber "3 Ocak 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları nelerdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. A Haber canlı izle ekranı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması naklen takip edilebilecek. İşte A Haber canlı yayın izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararı ve sonuçları...