Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
10:55
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte beklenen Kabine gündemi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk defa Ahlat'ta düzenleniyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu gündemde yer alan konu başlıklarını görüşecek ve daha sonra çıkan kararları kamuoyu ile paylaşacak. Vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü yarın mı sorularına yanıt arıyor. 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi ekonomi başlıkları en çok araştırılanlar arasında. Öte yandan 9. Yargı Paketi ve torba yasa gelişmeleri için de gözler toplantıda. İşte, beklenen Kabine gündemi...