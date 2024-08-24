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Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:55

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte beklenen Kabine gündemi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk defa Ahlat'ta düzenleniyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu gündemde yer alan konu başlıklarını görüşecek ve daha sonra çıkan kararları kamuoyu ile paylaşacak. Vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü yarın mı sorularına yanıt arıyor. 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi ekonomi başlıkları en çok araştırılanlar arasında. Öte yandan 9. Yargı Paketi ve torba yasa gelişmeleri için de gözler toplantıda. İşte, beklenen Kabine gündemi...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte beklenen Kabine gündemi

Beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı bu hafta gerçekleşiyor. Ahlat'ta gerçekleşecek toplantıyla birlikte görüşülecek konu başlıkları da takip edilmeye başladı. Son toplantıda görüşülen uluslararası ilişkiler, Gazze'de son durum ve aile destek programı ardından yeni konular gündemde olacak. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, hangi güni saat kaçta? İşte, Kabine gündemi...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte beklenen Kabine gündemi

KABİNE TOPLANTISI AHLAT'TA TOPLANACAK!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medyadan açıkladığı üzere sıradaki Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak.Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kapsamında bölge ziyaret edilecek ve toplantı burada gerçekleşecek.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte beklenen Kabine gündemi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu hafta Kabine Toplantısı 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Toplantının öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte beklenen Kabine gündemi

BEKLENEN KABİNE GÜNDEMİ

Toplantıda İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere uluslararası pek çok konuya değinilmesi bekleniyor. Öte yandan Meclis gündeminde yer alan 9. Yargı Paketi ve torba yasa ile beklenen yargı ve ekonomi başlıklı konular da takip edilenler arasında.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte beklenen Kabine gündemi
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