Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi
Giriş Tarihi: 01.06.2026 06:19

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de bir araya geliyor. Milyonların kilitlendiği kritik toplantıda hem iç politika hem de dış ilişkiler masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, gündeminde neler var?

  • ABONE OL
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi

Haftanın ilk gününde "Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta başlayacak?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Ankara'da yoğun bir mesaiyle başlayacak olan yeni haftada, ekonomi yönetiminin adımları ve Adalet Bakanlığı'nın ajandasındaki önemli noktalar değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

9 günlük bayram tatilinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de bugün toplanıyor.

Toplantının beklenen konu başlıkları şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Terörsüz Türkiye Süreci

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en kritik ve birincil gündem maddelerinden birini "Terörsüz Türkiye" süreci oluşturuyor. Terörsüz Türkiye Komisyonu tarafından titizlikle hazırlanan kapsamlı rapor, toplantıda bakanların değerlendirmesine sunulacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi

Sürecin kararlılıkla ve hukuki bir zeminde ilerlemesi adına atılacak yasal adımlar için Beştepe'de vites yükseltiliyor. Kabine toplantısında, komisyonun önerileri doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan yeni yasal düzenlemelerin ve mevzuat değişikliklerinin takvimi masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Faili Meçhul Dosyalar Sunumu

Hukuk ve adalet mekanizmasındaki şeffaflığı artırmaya yönelik adımlar kapsamında, Adalet Bakanı Akın Gürlek Kabine'de çok önemli bir sunum gerçekleştirecek. Bakan Gürlek'in, geçmişten günümüze uzanan ve kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul dosyaların güncel durumları, yürütülen yeni soruşturmalar ve dijital deliller ışığında gelinen son aşamalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Kabine'ye detaylı bilgi vermesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi

Ekonomi Ajandası

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalarda son durum değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi

Dış Politika

ABD ile İran arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası süreçlerin etkileri toplantıda değerlendirilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA