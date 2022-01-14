Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, yok mu? 14 Ocak 2022 Star Tv yayın akışı ile Kaderimin Oyunu neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star Tv ekranlarında henüz yayın hayatının başlarında olan Kaderimin Oyunu dizisi izleyenleri akşam saatlerine doğru gözünü Tv yayın akışı listesine çevirdi. Dizinin sıkı takipçileri bu kapsamda 14 Ocak Star Tv yayın akışı üzerinden yapımın yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenirken konuyla ilgili olarak "Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu yanıt arama başladı. NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi bu hafta ekranlarda olmayacak. Peki, Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...