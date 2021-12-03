Star Tv ekranlarında 3 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olan Kaderimin Oyunu dizisinin çekildiği yer, konusu ve oyuncuları dizi severler tarafından araştırılıyor. Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı anlatılıyor. Peki; Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler?