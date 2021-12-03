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Giriş Tarihi: 03.12.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 14:43

Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star Tv ekranlarında 3 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olan Kaderimin Oyunu dizisinin çekildiği yer, konusu ve oyuncuları dizi severler tarafından araştırılıyor. Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı anlatılıyor. Peki; Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ekran hayatına yeni başlayacak olan Kaderimin Oyunu dizisi ile ilgili araştırmalar başladı. Özellikle dizinin çekildiği yerler ve mekanlar, konusu ve oyuncu kadrosuna yönelik sorgulamalar tv izleyicileri tarafından yapılıyor. Peki; Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler?

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

Kaderimin Oyunu 2. fragmanı yayınlandı | Video

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Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler?

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Asiye – Öykü Karayel

Cemal – Akın Akınözü

Mahir – Sarp Apak

Helin – Meriç Aral

Zahide – Esra Dermancıoğlu

Harun – Müfit Karacan

Nedret – Ülkü Duru

Raci – Kaan Çakır

Nergis- Iraz Akçam

Uğur- Yıldırım Özcan

Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler?

KADERİMİN OYUNU 1. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağı'na sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin ilk bölümlerinin çekimleri Amasya'da gerçekleştirildi. Dizi setinin Amasya'da olduğu ve şehirdeki çeşitli mekanlarda çekim yapıldığı biliniyor. İlerleyen bölümlerde çekimlerin hangi şehirde devam edeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaderimin Oyunu nerede çekiliyor? Kaderimin Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler?
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