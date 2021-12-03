KADERİMİN OYUNU 1. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağı'na sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin ilk bölümlerinin çekimleri Amasya'da gerçekleştirildi. Dizi setinin Amasya'da olduğu ve şehirdeki çeşitli mekanlarda çekim yapıldığı biliniyor. İlerleyen bölümlerde çekimlerin hangi şehirde devam edeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.