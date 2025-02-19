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Haberler Yaşam Kadıköy'de akılalmaz olay! Kendi eliyle verdiği parayı “çaldılar” dedi! Gerçekler mağduru şüpheli yaptı...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:31

Kadıköy'de akılalmaz olay! Kendi eliyle verdiği parayı “çaldılar” dedi! Gerçekler mağduru şüpheli yaptı...

İstanbul Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre Okan K., arkadaşı Doğukan B.'yi 3 milyonluk bir kumpasa sürükledi. Arkadaşına bankada tahsil ettirmesi için 3 milyonluk çek veren Okan K., sonrasında polise giderek ev alacağı 3 milyonluk parayı arkadaşının çaldığını söyledi. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı, Okan K., mağdur olduğu soruşturmada şüpheli oldu. 3 milyonluk arkadaş kazığında şüpheliye "İftira" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Kadıköy’de akılalmaz olay! Kendi eliyle verdiği parayı çaldılar dedi! Gerçekler mağduru şüpheli yaptı...

Kadıköy'de 20 Mart 2024 günü Okan K.(25), mahalleden arkadaşı Doğukan B.(25)'yi arayarak buluşma teklif etti. Kendi aracıyla evinden aldığı yakın arkadaşıyla dolaşmaya başlayan Doğukan B., başına gelecek akıl almaz olaydan habersizdi..

Kadıköy’de akılalmaz olay! Kendi eliyle verdiği parayı çaldılar dedi! Gerçekler mağduru şüpheli yaptı...

KENDİ ELLERİYLE VERDİĞİ PARAYI "ÇALDILAR" DEDİ

İddiaya göre bir süre sonra Okan K., arkadaşından bir istekte bulundu. Amcasına ait olan ancak vekaleten kendisinin yürüttüğü nakliye şirketine ait 3 milyon lira değerindeki çeki ciro ederek tahsil etmesi için arkadaşı Doğukan B.'ye verdi. Arkadaşının bu ricasını kırmak istemeyen genç adam, çeki alarak bankaya götürüp tahsil ettirdi. Ancak kısa bir süre sonra Okan K., sinsi planını devreye soktu. İddiaya göre polise giderek "Ev almak için aracımda taşıdığım 3 milyon lira paramı Doğukan ve ailesi çaldı" diyerek şikayette bulundu. Konuyla ilgili harekete geçen savcılık soruşturma başlattı.

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Kadıköy’de akılalmaz olay! Kendi eliyle verdiği parayı çaldılar dedi! Gerçekler mağduru şüpheli yaptı...

MAĞDURKEN ŞÜPHELİ OLDU

Yürütülen soruşturmada gerçeklerin ortaya çıkmasıyla olay bambaşka bir boyut kazandı. İddiaya göre yapılan araştırmalarda banka kayıtlarının ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenesiyle müşteki Okan K. dosyada şüpheli oldu. Çalındığı iddia edilen para, aslında Okan K.'nin bizzat ciro ettiği çekten gelen paraydı.

Kadıköy’de akılalmaz olay! Kendi eliyle verdiği parayı çaldılar dedi! Gerçekler mağduru şüpheli yaptı...

ARKADAŞ KAZIĞINA 7 YIL HAPİS TALEBİ

Savcılık, Okan K.'nin şüpheli sıfatıyla tekrar ifadesine başvurdu. İfadesinde olayla ilgili "Hatırlamıyorum" şeklinde konuşan Okan K.'nin söylediklerinde tutarsızlıklar ve çelişkiler olduğunu kaydeden savcılık, şüphelinin gerçekte işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara bildirerek masum insanları zan altında bıraktığını vurguladı. Gerçek mağdurlar Doğukan B.(25) ve babası Hasan B.(52)'nin şikayetçi olmasıyla şüpheliye "İftira" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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