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Kadıköy'de akılalmaz olay! Kendi eliyle verdiği parayı “çaldılar” dedi! Gerçekler mağduru şüpheli yaptı...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
14:31
Kadıköy'de akılalmaz olay! Kendi eliyle verdiği parayı “çaldılar” dedi! Gerçekler mağduru şüpheli yaptı...
İstanbul Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre Okan K., arkadaşı Doğukan B.'yi 3 milyonluk bir kumpasa sürükledi. Arkadaşına bankada tahsil ettirmesi için 3 milyonluk çek veren Okan K., sonrasında polise giderek ev alacağı 3 milyonluk parayı arkadaşının çaldığını söyledi. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı, Okan K., mağdur olduğu soruşturmada şüpheli oldu. 3 milyonluk arkadaş kazığında şüpheliye "İftira" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.