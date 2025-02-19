Kadıköy'de akılalmaz olay! Kendi eliyle verdiği parayı “çaldılar” dedi! Gerçekler mağduru şüpheli yaptı...

KENDİ ELLERİYLE VERDİĞİ PARAYI "ÇALDILAR" DEDİ



İddiaya göre bir süre sonra Okan K., arkadaşından bir istekte bulundu. Amcasına ait olan ancak vekaleten kendisinin yürüttüğü nakliye şirketine ait 3 milyon lira değerindeki çeki ciro ederek tahsil etmesi için arkadaşı Doğukan B.'ye verdi. Arkadaşının bu ricasını kırmak istemeyen genç adam, çeki alarak bankaya götürüp tahsil ettirdi. Ancak kısa bir süre sonra Okan K., sinsi planını devreye soktu. İddiaya göre polise giderek "Ev almak için aracımda taşıdığım 3 milyon lira paramı Doğukan ve ailesi çaldı" diyerek şikayette bulundu. Konuyla ilgili harekete geçen savcılık soruşturma başlattı.