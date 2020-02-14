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  • Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen tarihi "Perili Köşk" satışa çıktı!

'ün simgeleri arasında gösterilen tarihi "" satışa çıktı!

Caddebostan'da bulunan, "" adıyla da bilinen tarihi , alacaklı bankaların takibi üzerine satışa çıkartıldı. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarına yaptırılan 114 yıllık köşke, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti. Kırk bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında, bir kule mevcut. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki güzel bina bulunuyor. Bunlardan selamlık olarak kullanılan yapı son yıllarda yıkılırken yerine apartmanlar yapıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.02.2020 19:51 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 19:54
Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen tarihi Perili Köşk satışa çıktı!

Alınan bilgiye göre, mülk sahibi hakkında başlatılan takibi nedeniyle satışa çıkarılan Caddebostan'daki tarihi Ragıp Paşa Köşküne ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesinin 5. ve 10. icra müdürlüklerinin kıymet takdir çalışmaları sürüyor.

Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen tarihi Perili Köşk satışa çıktı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köşke, değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti.

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Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen tarihi Perili Köşk satışa çıktı!

Caddebostan'da Cemil Topuzlu Caddesi'nde yer alan 114 yaşındaki tarihi köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen tarihi Perili Köşk satışa çıktı!

'ün simgeleri arasında gösterilen 27 dönüm bahçe içerisindeki Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü.

Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen tarihi Perili Köşk satışa çıktı!

Kırk bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında, bir kule mevcut. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki güzel bina bulunuyor.

Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen tarihi Perili Köşk satışa çıktı!

Bunlardan selamlık olarak kullanılan yapı son yıllarda yıkılırken yerine apartmanlar yapıldı.

Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen tarihi Perili Köşk satışa çıktı!

Ragıp Paşa, 1920 yılında bu köşkte vefat etti. Köşk daha sonra farklı kişilerin mülkiyetine geçti.

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