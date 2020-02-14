Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen tarihi "Perili Köşk" satışa çıktı!

Kadıköy Caddebostan'da bulunan, "Perili Köşk" adıyla da bilinen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi üzerine satışa çıkartıldı. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarına yaptırılan 114 yıllık köşke, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti. Kırk bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında, bir kule mevcut. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki güzel bina bulunuyor. Bunlardan selamlık olarak kullanılan yapı son yıllarda yıkılırken yerine apartmanlar yapıldı.