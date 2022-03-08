Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart tarihinde Kadınlar Günü kutlanıyor. Kadınların dünya üzerindeki önemi, hakları, sosyal ve ekonomik başarılarına vurgu yapan bu anlamlı gün ülkemizde 1921 tarihinden itibaren kutlanmaya başlandı. Bu kapsamda; günün anlam ve önemine özel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları araştırmaları da yapılmaya başlandı. Sevgiliye, eşe, anneye, ablaya, teyzeye güzel dileklerini iletmek isteyen binlerce kişi Kadınlar Günü mesajları için paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri!

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

İşte Kadınlar Günü mesajları ve sözleri…