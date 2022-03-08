Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri için paylaşımlar başladı. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya araçları üzerinden paylaşımlarını sürdüren vatandaşlar en güzel ve anlamlı Kadınlar Günü kutlama mesajı araştırması yapıyor. Türkiye'de ilk kez 1921 yılında kutlanan bugünün anlam ve önemine özel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Dünya Kadınlar Günü mesajları, sözleri, metinleri ve anlamlı seçenekleri ile Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!