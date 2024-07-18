Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Herkesten sakladığı nişanlısı bakın kimmiş...

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Temizlik programlarında sunuculuğu ile ün kazanan Kadir Ezildi, 28 yaşında. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı.