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Haberler Yaşam Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Herkesten sakladığı nişanlısı bakın kimmiş...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:13

Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Herkesten sakladığı nişanlısı bakın kimmiş...

Kadir Ezildi'nin dün gerçekleşen nişanı sonrası nişanlısı araştırılmaya başladı. Temizlik takıntısı ve sunuculuk yaptığı temizlik programlarıyla ün kazanan Kadir Ezildi'nin sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından nişanlısı merak uyandırdı. Nişanlısı Gamze Türkmen'le milyonlarca takipçisinin an be an takip ettiği bir nişan yapan sunucu, nişanlısıyla yaptığı paylaşıma, 'Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu." notunu düştü. Peki, Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar

Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Herkesten sakladığı nişanlısı bakın kimmiş...

Sunucu Kadir Ezildi dün akşam milyonlarca takipçisinin beklediği nişanını gerçekleşti. Sosyal medyada her anı takip edilen Erzurum'daki nişandan sonra sunucunun nişanlısı gündem oldu. Evlilik teklifi ettiği videodan sonra nişanlısı Gamze Türkmen merak uyandırdı. Peki, Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Herkesten sakladığı nişanlısı bakın kimmiş...

KADİR EZİLDİ KİMİNLE EVLENİYOR?
Temizlik takıntısı ve temizlik programlarıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi'den dün müjdeli haber geldi. Evlilik hazırlığı yapan Kadir Ezildi herkesten sakladığı sevgilisi Gamze Türkmen'İ ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Ezildi ailesiyle birlikte söz ve nişan için Erzurum'a gitti.

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Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Herkesten sakladığı nişanlısı bakın kimmiş...

GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?
Dün akşam Gamze Türkmen'le nişanlanan Kadir Ezildi'nin nişan görüntüleri çok konuşuldu. Nişanın ardından Gamze Türkmen'in kim olduğu araştırılmaya başladı. Aslen Eruzum'lu olan Gamze Türkmen Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda Türkmen'in ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Herkesten sakladığı nişanlısı bakın kimmiş...

KADİR EZİLDİ KİMDİR?
Temizlik programlarında sunuculuğu ile ün kazanan Kadir Ezildi, 28 yaşında. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı.

Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Herkesten sakladığı nişanlısı bakın kimmiş...

17 Temmuz'da sade bir söz töreni gerçekleştiren çift Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'in nişan töreni 19 Temmuz'da Erzurum'da Eylül ayında ise İstanbul'da gerçekleşecektir.

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