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Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Herkesten sakladığı nişanlısı bakın kimmiş...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
10:13
Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi kiminle evleniyor? Herkesten sakladığı nişanlısı bakın kimmiş...
Kadir Ezildi'nin dün gerçekleşen nişanı sonrası nişanlısı araştırılmaya başladı. Temizlik takıntısı ve sunuculuk yaptığı temizlik programlarıyla ün kazanan Kadir Ezildi'nin sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından nişanlısı merak uyandırdı. Nişanlısı Gamze Türkmen'le milyonlarca takipçisinin an be an takip ettiği bir nişan yapan sunucu, nişanlısıyla yaptığı paylaşıma, 'Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu." notunu düştü. Peki, Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar