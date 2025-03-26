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KADİR GECESİ ANLAMI, ÖNEMİ, FAZİLETLERİ | Kadir Gecesi nedir, bu gecede ne oldu?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
08:08
KADİR GECESİ ANLAMI, ÖNEMİ, FAZİLETLERİ | Kadir Gecesi nedir, bu gecede ne oldu?
Kadir Gecesi, her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde kutlanır. Bu yıl, 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 26 Mart Çarşamba günü sona erecek. Bu süreç içinde, Kadir Gecesi'ni idrak etme fırsatı doğacak. Müslümanlar, bu özel gecede ellerini semaya açarak, günahlarının bağışlanması için dua edecekler. Peki, Kadir Gecesi'nin önemi nedir, bu gecede ne oldu, faziletleri neler? İşte detaylar…