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Haberler Yaşam KADİR GECESİ ANLAMI, ÖNEMİ, FAZİLETLERİ | Kadir Gecesi nedir, bu gecede ne oldu?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 08:08

KADİR GECESİ ANLAMI, ÖNEMİ, FAZİLETLERİ | Kadir Gecesi nedir, bu gecede ne oldu?

Kadir Gecesi, her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde kutlanır. Bu yıl, 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 26 Mart Çarşamba günü sona erecek. Bu süreç içinde, Kadir Gecesi'ni idrak etme fırsatı doğacak. Müslümanlar, bu özel gecede ellerini semaya açarak, günahlarının bağışlanması için dua edecekler. Peki, Kadir Gecesi'nin önemi nedir, bu gecede ne oldu, faziletleri neler? İşte detaylar…

KADİR GECESİ ANLAMI, ÖNEMİ, FAZİLETLERİ | Kadir Gecesi nedir, bu gecede ne oldu?

Kadir Gecesi, dua ve tövbelerin kabul olduğu, ellerin semaya açıldığı mübarek bir gecedir. İslam dünyasında her yıl sabırsızlıkla beklenen bu gecenin yaklaşmasıyla, Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi yeniden gündeme gelmektedir. Peki, Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir, bu gecede neler oldu?

KADİR GECESİ ANLAMI, ÖNEMİ, FAZİLETLERİ | Kadir Gecesi nedir, bu gecede ne oldu?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.

Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

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KADİR GECESİ ANLAMI, ÖNEMİ, FAZİLETLERİ | Kadir Gecesi nedir, bu gecede ne oldu?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir.

KADİR GECESİ ANLAMI, ÖNEMİ, FAZİLETLERİ | Kadir Gecesi nedir, bu gecede ne oldu?

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.

KADİR GECESİ ANLAMI, ÖNEMİ, FAZİLETLERİ | Kadir Gecesi nedir, bu gecede ne oldu?

Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır.