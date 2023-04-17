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Haberler Yaşam Kadir Gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi zikirleri, tesbihleri
Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 16:20

Kadir Gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi zikirleri, tesbihleri

İslam alemi Kadir Gecesi için yapılacak ibadetleri arasına çekilecek zikir, tesbih ve duaları da ekliyor. Bu gece bol bol dua edilecek, namaz kılınacak ve tesbihler çekilecek. Müslümanlar bin aydan daha hayırlı gecede tövbe kapılarının açık olduğunu biliyor. Ramazan ayının 27. Gecesine denk geliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu kıymetli gece, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Peki Kadir Gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir? İşte mübarek Kadir Gecesi zikirleri, tesbihleri

Kadir Gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi zikirleri, tesbihleri

Ramazan ayının 27. Gecesine denk geliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu kıymetli gece, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kadir Gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler ile tesbihler ve yapılacak ibadetler ile bugün en verimli şekilde geçirilecek. Mübarek Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılması gereken ve tavsiye edilen ibadetler haberimizde yer alıyor. İşte Kadir Gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak duaları

Kadir Gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi zikirleri, tesbihleri

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER!

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

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Kadir Gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi zikirleri, tesbihleri

KADİR SURESİ OKUNUŞU

-Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Kadir Gecesi'nde Cebrail ve görevli melekler (ki sayısını ancak Rabb'imiz bilir) art arda inerler. Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayıyorlar. Ve dua edenlerle beraber dua ediyorlar. "Allah'ım selamet, esenlik ver" diyorlar. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürüyor.

Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Kadir Gecesinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Kadir Gecesi zikirleri ve tesbihleri neler? İşte Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri şu şekilde;

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

-Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Kadir Gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi zikirleri, tesbihleri

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Bol bol zikir çekilmeli.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e salât ü selâmlar getirilmelidir

Bu mübarek gecede Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur.

Günahlara samimi olarak kalben tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek pişmanlığımızı ve affımızı istemeli

Kalben huşu içerisinde tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, bu dünyaya neden geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli, kendimizle hesaplaşılmalı.

Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar kesinlikle Kadir Gecesinin hürmetine barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler mutlaka güldürülmeli.

Kadir Gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet ile mübarek Kadir Gecesi zikirleri, tesbihleri
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