Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı yayında! Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler listesi 2023

İslam'ın yol göstericisi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi okunacak dua ve sureleri ile araştırılmaya başladı. Ramazan ayı içerisinde 27. Gecede idrak edilen bu özel vakit 17 Nisan 2023 Pazartesi (bugün) olarak saptandı. İbadet planları çıkarılırken bu geceye özel dualar, zikirler, sureler şimdiden gündemdeki yerini aldı. Peygamber Efendimiz'in Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve yazılışı ile araştırılıyor. Diyanet İşleri ile araştırılan ibadetler yapılmaya başladı. İşte, Kadir Gecesi duası uzun, kısa seçenekleriyle…