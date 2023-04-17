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Haberler Yaşam Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı yayında! Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler listesi 2023
Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:54

Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı yayında! Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler listesi 2023

İslam'ın yol göstericisi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi okunacak dua ve sureleri ile araştırılmaya başladı. Ramazan ayı içerisinde 27. Gecede idrak edilen bu özel vakit 17 Nisan 2023 Pazartesi (bugün) olarak saptandı. İbadet planları çıkarılırken bu geceye özel dualar, zikirler, sureler şimdiden gündemdeki yerini aldı. Peygamber Efendimiz'in Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve yazılışı ile araştırılıyor. Diyanet İşleri ile araştırılan ibadetler yapılmaya başladı. İşte, Kadir Gecesi duası uzun, kısa seçenekleriyle…

Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı yayında! Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler listesi 2023

Kadir Gecesi duaları Diyanet ile araştırılmaya başladı. "Leyletü'l Kadr" olarak anılan bu özel gecede dua kapısı İslam alemi için aralanıyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu aktarılan bu gecede oruç ibadeti başta olmak üzere namaz, dua ve Kur'an okumak bir araya gelecek. Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve yazılışı uzun ve kısa seçenekleriyle araştırılıyor. Geceye dair ibadetler şimdiden planlandı. Peki, Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler neler, hangi zikirler çekilir? İşte, detaylar…

Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı yayında! Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler listesi 2023

KADİR GECESİ BUGÜN İDRAK EDİLİYOR!

'Kadir Gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor?' sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimi ile yanıt buldu.

Diyanet takvimi ile belirlenen tarihe göre Ramazan ayının 27. Günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.

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Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı yayında! Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler listesi 2023

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı yayında! Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler listesi 2023

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı yayında! Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler listesi 2023

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

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