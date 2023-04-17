Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı yayında! Diyanet Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler listesi 2023

Kadir Gecesi duaları Diyanet ile araştırılmaya başladı. "Leyletü'l Kadr" olarak anılan bu özel gecede dua kapısı İslam alemi için aralanıyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu aktarılan bu gecede oruç ibadeti başta olmak üzere namaz, dua ve Kur'an okumak bir araya gelecek. Kadir Gecesi duası Arapça Türkçe okunuşu ve yazılışı uzun ve kısa seçenekleriyle araştırılıyor. Geceye dair ibadetler şimdiden planlandı. Peki, Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler neler, hangi zikirler çekilir? İşte, detaylar…