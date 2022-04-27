Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi namazı, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler; Bu gece neler yapılır?

Kadir Gecesi duası, Ramazan ayının 27. gününde gündemdeki en önemli konuların başında yer aldı. Kur'an-ı Kerim'de ''bin aydan daha hayırlı'' ifadelerinin yer almış olması nedeniyle bu gece en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışılacak. Kadir Gecesi namazı kılınırken, okunacak dualar, sureler, çekilecek tesbihleri ve yapılacak ibadetler ile Allah'tan af dilenecek. Kadir Gecesi neler yapılır, hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Kadir gecesi duası ve namazı nedir? İşte, Kandil gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler, tesbihler ve yapılacak ibadetler!