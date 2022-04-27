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Haberler Yaşam Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi namazı, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler; Bu gece neler yapılır?
Giriş Tarihi: 27.04.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 15:53

Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi namazı, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler; Bu gece neler yapılır?

Kadir Gecesi duası, Ramazan ayının 27. gününde gündemdeki en önemli konuların başında yer aldı. Kur'an-ı Kerim'de ''bin aydan daha hayırlı'' ifadelerinin yer almış olması nedeniyle bu gece en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışılacak. Kadir Gecesi namazı kılınırken, okunacak dualar, sureler, çekilecek tesbihleri ve yapılacak ibadetler ile Allah'tan af dilenecek. Kadir Gecesi neler yapılır, hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Kadir gecesi duası ve namazı nedir? İşte, Kandil gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler, tesbihler ve yapılacak ibadetler!

Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi namazı, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler; Bu gece neler yapılır?

Kadir gecesi duası edilerek, namazı kılınarak eller semaya yükselecek. Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler ile Allah'tan (C.C) af dilenecek. Kur'an-ı Kerim'in indiği bu mübarek gecenin bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilmesi nedeniyle bu gecenin coşkusu farklı yaşanacak. Kadir Gecesi duası okunuşu, kandil gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler, tesbihler ve yapılacak ibadetler hakkında ayrıntılara haberimizde yer verdik. Kadir Gecesi duası nedir, namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar, sureler nelerdir?

Kadir Gecesi Duası

Her yıl Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'nin gelişi yine büyük mutlulukla karşılandı. Kadir Gecesi duası okuyarak bugünü en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler bu gece okunacak dualara ve yapılması tavsiye edilen ibadetlere aşağıdan ulaşabilir.

Kadir Gecesi Namazı Ve İbadetleri - Okunacak Dualar ve Sureler Nelerdir?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır sorusu da bu gece merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte detaylar;

Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi namazı, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler; Bu gece neler yapılır?

Kadir Gecesi Anlamı Ve Önemi

Kadir (Kadr) sözlükte "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamları taşır. Kur'an-ı Kerim bu mübarek gecede inmiştir. Kadir Suresinde de bu gece hakkında ''bin aydan daha hayırlı'' ifadeleri yer almıştır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 15). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir Gecesi Neler Yapılır?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha olarak nitelendirilmiştir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler şöyle;

*Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.

*Anne ve babalarımızın bu gece mutlaka duasını almamız gerekir. Eğer vefat etmişler ise dualar okunur.

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Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi namazı, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler; Bu gece neler yapılır?

*Helallik alınır. Dargınlıklar, küskünlükler bu gece vesilesi ile son bulmalıdır.

*Tövbe kapılarının sonuna kadar açılacağı Kadir Gecesi'nde bol bol tövbe edilmesi gerekir.

*Kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Kadir Gecesi vesilesiyle kötü alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.

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Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi namazı, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler; Bu gece neler yapılır?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde Okuduğu Dua

Hz. Ayşe (r.a.) şöyle dedi:

Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum.

Okunuşu: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni."

Anlamı: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi namazı, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler; Bu gece neler yapılır?

Kadir Gecesi Çekilecek Zikirler Ve Tesbihler

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

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