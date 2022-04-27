Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi namazı, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler; Bu gece neler yapılır?

Kadir gecesi duası edilerek, namazı kılınarak eller semaya yükselecek. Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler ile Allah'tan (C.C) af dilenecek. Kur'an-ı Kerim'in indiği bu mübarek gecenin bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilmesi nedeniyle bu gecenin coşkusu farklı yaşanacak. Kadir Gecesi duası okunuşu, kandil gecesi okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler, tesbihler ve yapılacak ibadetler hakkında ayrıntılara haberimizde yer verdik. Kadir Gecesi duası nedir, namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar, sureler nelerdir?

Kadir Gecesi Duası

Her yıl Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'nin gelişi yine büyük mutlulukla karşılandı. Kadir Gecesi duası okuyarak bugünü en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler bu gece okunacak dualara ve yapılması tavsiye edilen ibadetlere aşağıdan ulaşabilir.

Kadir Gecesi Namazı Ve İbadetleri - Okunacak Dualar ve Sureler Nelerdir?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır sorusu da bu gece merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte detaylar;