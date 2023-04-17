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Haberler Yaşam Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 13:41

Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?

Müslüman alemi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'ne erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Kuranı Kerim'in indirildiği gece olarak kabul edildiğinden "bin aydan daha hayırlı" olarak ifade edilen bu tarihte yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler merak konusu haline geldi. Bu noktada "Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?" gibi sorular gündemde. İşte Kadir Gecesi duası ve Kur'an meşalesi dünyayı aydınlatmaya başladığı bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü…

Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?

Yüce dinimiz İslam için en mühim, en ihtişamlı ve en faziletli gecelerin en başında yer alan Kadir Gecesi'nde Müslüman alemi ibadetlere sığınacak. Günahlarının affı, sevaplarının nail olması için yapılacak ibadetleri eksiksiz şekilde eda etmek isteyenler bu kapsamda "Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kadir Gecesi duası ve bu gecede yapılacak ibadetler.

Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?

KADİR GECESİ NELER YAPILIR, OKUNACAK DUALAR, SURELER VE YAPILACAK İBADETLERİ NELERDİR?

İslam inancına göre, Kuran'ın indiği Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilmektedir. Kadir Suresi'ne göre; bu günde yapılan ibadet "BİN AYDAN DAHA HAYIRLI" olarak kabul edilir.

Meleklerin gökyüzüne rahmet yağdırdığı bu mühim gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Kadir Gecesi ibadetleri, duası, namazı gibi birçok konuda araştırmalar yapıyor.

Dini kaynaklardan aldığımız bilgiler ışığında Sabah.com.tr olarak sizler için bu bilgileri haberimizde derledik.

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Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, okuduğu dua şöyle;

Kadir Gecesi Duası: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî)

Anlamı: (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle)

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

  1. Bismillahirrahmânirrahîm.
  2. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
  3. Ve ma edrake ma leyletülkadr
  4. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
  5. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
  6. Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

  1. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  2. Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
  3. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
  4. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
  5. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
  6. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?

KADİR GECESİ İÇİN TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Namaza tesbih namazı niyeti ile başlanır. Namaza başlamadan önce, her namazda olduğu gibi kişinin dünyevi her şeyle bağını kopararak namazın huzuruna kapılması gerekir. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: " Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

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