Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?

KADİR GECESİ NELER YAPILIR, OKUNACAK DUALAR, SURELER VE YAPILACAK İBADETLERİ NELERDİR?

İslam inancına göre, Kuran'ın indiği Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilmektedir. Kadir Suresi'ne göre; bu günde yapılan ibadet "BİN AYDAN DAHA HAYIRLI" olarak kabul edilir.

Meleklerin gökyüzüne rahmet yağdırdığı bu mühim gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Kadir Gecesi ibadetleri, duası, namazı gibi birçok konuda araştırmalar yapıyor.

Dini kaynaklardan aldığımız bilgiler ışığında Sabah.com.tr olarak sizler için bu bilgileri haberimizde derledik.