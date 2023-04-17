Kadir Gecesi duası! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?

Müslüman alemi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'ne erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Kuranı Kerim'in indirildiği gece olarak kabul edildiğinden "bin aydan daha hayırlı" olarak ifade edilen bu tarihte yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler merak konusu haline geldi. Bu noktada "Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetleri nelerdir?" gibi sorular gündemde. İşte Kadir Gecesi duası ve Kur'an meşalesi dünyayı aydınlatmaya başladığı bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü…