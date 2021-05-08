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Haberler Yaşam Kadir Gecesi kandil mi kabul ediliyor, bugün kandil mi? Mübarek Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler!
Giriş Tarihi: 07.05.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 15:00

kandil mi kabul ediliyor, bugün kandil mi? Mübarek ve hadisler!

İslam aleminin büyük huzura eriştiği bugün idrak edilecek. 8 Mayıs Cumartesi gününü ibadetle, namazla ve dualarla geçirmek isteyenler ve hadisler araştırmasına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda müslümanlar kandil günlerinde ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edip dua ederek ve namaz kılarak karşılayacak. Dinimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alırken sorusuna yanıt aranıyor. Kadir Gecesi kandil mi, bugün kandil mi? İşte Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler…

Kadir Gecesi kandil mi kabul ediliyor, bugün kandil mi? Mübarek Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler!

Ramazan ayının 27.gecesi olarak idrak edilen için heyecan dorukta! Kuran'ın indirildiği gece olan gün İslam dünyası için "bin aydan daha hayırlı gece" olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kandil günleri duyurulurken , yarın kandil mi sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan ayının sonlarına denk gelen Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği Diyanet'in dini günler takviminde duyurulmuştu. Peki Kadir Gecesi kandil mi? ve hadisler

Kadir Gecesi kandil mi kabul ediliyor, bugün kandil mi? Mübarek Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler!

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

kandil mi, yarın kandil mi soruları pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Dualar ve ibadetlerle eda edilecek olan Kadir Gecesi, manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilirken detaylar şöyle;

Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Dolayısıyla kandil değildir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK BUGÜN MÜ?

Ramazan ayı içerisinde olduğu bilinen Kadir Gecesi, pek çok Müslüman tarafından huzur içerisinde idrak edilecek. Bu yıl 8 Mayıs Salı günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

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Kadir Gecesi kandil mi kabul ediliyor, bugün kandil mi? Mübarek Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler!

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

, yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

Kadir Gecesi kandil mi kabul ediliyor, bugün kandil mi? Mübarek Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler!

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

– "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5.)

"'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e: "–Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de:

"«Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:

"Kadir gecesi'ni ramazanın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l–kadr 3; Müslim, Sıyâm 219. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72.)

"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)

"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)

Kadir Gecesi kandil mi kabul ediliyor, bugün kandil mi? Mübarek Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler!
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