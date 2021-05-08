Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri yayında!: 2021 Eşe, Dosta, Sevgiliye gönderilecek Kısa, Uzun, Resimli ve Ayetli Kadir Gecesi Mesajı

- Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi için ''bin aydan daha hayırlı'' cümleler yer almıştır. Öyleyse bizler de bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanalım ve dualarda birbirimizi unutmayalım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Âmin!

- Ramazan ayının sonlarına yaklaşmanın hüznünü yaşarken, Kadir Gecesi'nin ise mutluluğu yüreğimizi sardı. Rabbim nice Ramazanlara ve kandillere erişmemizi nasip eylesin. Kadir Geceniz Mübarek Olsun