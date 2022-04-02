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Kadir Gecesi Tarihi 2022 I Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 02.04.2022 20:08
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
20:10
2022 Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi oruç ibadetini de beraberinde getirdi. İlk sahurun ardından 2 Nisan Cumartesi gününü oruçlu olarak geçiren Müslümanlar, bu ay içerisinde idrak edilecek kadir gecesi tarihi için de harekete geçti. İbadetle dolu geçirilecek kadir gecesi 2022 için namaz ve dua sorgulamaları yapılıyor. İslam alemi, "Kadir Gecesi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Sorular, Diyanet takvimi ile yanıt buldu. Peki, Kadir gecesi hangi gün, ramazanın kaçında? İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi...