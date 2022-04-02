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Giriş Tarihi: 02.04.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 20:10

Kadir Gecesi Tarihi 2022 I Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

2022 Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi oruç ibadetini de beraberinde getirdi. İlk sahurun ardından 2 Nisan Cumartesi gününü oruçlu olarak geçiren Müslümanlar, bu ay içerisinde idrak edilecek kadir gecesi tarihi için de harekete geçti. İbadetle dolu geçirilecek kadir gecesi 2022 için namaz ve dua sorgulamaları yapılıyor. İslam alemi, "Kadir Gecesi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Sorular, Diyanet takvimi ile yanıt buldu. Peki, Kadir gecesi hangi gün, ramazanın kaçında? İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi...

Kadir Gecesi Tarihi 2022 I Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

Kur'an-ı Kerim'in indiği mübarek gece Kadir Gecesi, Ramazan ayının gelişiyle birlikte geri sayım aldı. Tüm gece boyunca namaz, dua ve Kur'an okumak gibi ibadetler İslam aleminin odağında olacak. Kadir Gecesi anlamı ve önemi ile birlikte Müslümanların bayram gibi geçirdiği bir gün olarak biliniyor. Bu noktada "Kadir Gecesi ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? İşte Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi...

Kadir Gecesi Tarihi 2022 I Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 26. Günü olan Kadir Gecesi bu sene 27 Nisan 2022 Çarşamba günü idrak edilecek.

27 Nisan günü teravih namazının ardından başlayan gece, gün ağarıncaya kadar devam edecek.

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Kadir Gecesi Tarihi 2022 I Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin önemi şu şekilde dile getirilmiştir:

"Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kadar sürer.'' (Kadir Suresi 1-5 Ayetler)

Kadir Gecesi Tarihi 2022 I Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.

Kadir Gecesi Tarihi 2022 I Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

Müslümanların bu geceyi ibadetle değerlendirmesi oldukça önemli. Bu gecede açılan dua kapısı Müminler için ardına kadar açık tutulacak.

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