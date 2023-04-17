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Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:26

Mübarek Kadir Gecesi bugün mü? Diyanet takvimi: 2023 Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi, hangi günü bağlayan gece?

Diyanet takvimi üzerinde özel gün ve geceler ile kandil tarihleri sorgulanıyor. Kadir Gecesi ne zaman 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu aktarılan bu özel vakti ibadetle dolu geçirmek isteyen Müslümanlar zamanı tam olarak saptamak adına sorgulamalarını sürdürüyor. Kadir Gecesi bu gece mi, hangi günü bağlayan gece idrak edilecek, hangi gece başlar ve biter soruları yanıt arıyor. Dini literatürde "leyletü'l Kadr" olarak geçen bu özel gece, İslam'ın yol göstericisi Kur'an-ı Kerim vahiy olmaya başlamasıyla birlikte anılıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman 2023, bugün mü? İşte, tarihi…

Mübarek Kadir Gecesi bugün mü? Diyanet takvimi: 2023 Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi, hangi günü bağlayan gece?

Kadir Gecesi tarihi Diyanet İşleri takvimi ile araştırılmaya başladı. İslam aleminin dua eşiğinde buluşacağı bu özel gecede oruç başta olmak üzere namaz, dua ve zikir gibi birçok ibadet birleşecek. Müslümanlar ibadetlerini doğru zamanda yapmak adına Kadir Gecesi ne zaman 2023 sorusuna yanıt arıyor. Kandil tarihleri, dini günler ve geceler takvimde işaretlendi. İbadetler şimdiden başlamış durumda. Peki, Kadir Gecesi bu gece mi, bugün mü, hangi günü bağlayan gece idrak edilecek? İşte, cevabı…

Mübarek Kadir Gecesi bugün mü? Diyanet takvimi: 2023 Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi, hangi günü bağlayan gece?

KADİR GECESİ BUGÜN MÜ?

Diyanet dini günler takvimi ile özel gün ve geceler, bayram ve kandil tarihleri İslam alemi ile paylaşılıyor. Kadir Gecesinin tarihi tam olarak saptanamamakla birlikte bazı alametlere dayanarak Ramazan ayı içerisinde özellikle son on veya yedi günde aranıyor.

Bu yıl da Diyanet İşleri Kadir Gecesi 2023 tarihini paylaştı.

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Mübarek Kadir Gecesi bugün mü? Diyanet takvimi: 2023 Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi, hangi günü bağlayan gece?

Buna göre; Kadir Gecesi 2023 yılında 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

Diyanet tarafından Ramazan ayının 27. Gecesi olarak işaretlenen Kadir Gecesi ne zaman sorusuna cevap veren alametler şöyle:

Mübarek Kadir Gecesi bugün mü? Diyanet takvimi: 2023 Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi, hangi günü bağlayan gece?

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 2-3; Müslim, "Ṣıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

Mübarek Kadir Gecesi bugün mü? Diyanet takvimi: 2023 Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi, hangi günü bağlayan gece?

KADİR GECESİ TARİHİ ALAMETLERİ

Kadir Gecesi zamanının tayin edilebilmesi için dikkat edilen bazı rivayetler Diyanet tarafından şöyle anlatılıyor:

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

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