Haberler Yaşam Mübarek Kadir Gecesi bugün mü? Diyanet takvimi: 2023 Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi, hangi günü bağlayan gece?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:26

Diyanet takvimi üzerinde özel gün ve geceler ile kandil tarihleri sorgulanıyor. Kadir Gecesi ne zaman 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu aktarılan bu özel vakti ibadetle dolu geçirmek isteyen Müslümanlar zamanı tam olarak saptamak adına sorgulamalarını sürdürüyor. Kadir Gecesi bu gece mi, hangi günü bağlayan gece idrak edilecek, hangi gece başlar ve biter soruları yanıt arıyor. Dini literatürde "leyletü'l Kadr" olarak geçen bu özel gece, İslam'ın yol göstericisi Kur'an-ı Kerim vahiy olmaya başlamasıyla birlikte anılıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman 2023, bugün mü? İşte, tarihi…