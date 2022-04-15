Ramazan ayının ortasına gelinmesiyle birlikte ayın son on günü içerisinde olduğu bilinene Kadir Gecesi tarihi gündemdeki yerini aldı. İslam alemi tarafından ibadetle dolu geçirilecek bu bin aydan hayırlı gece için 'Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında?' soruları yanıt arıyor. 2022 Diyanet takvimi ile açıklanan tarihte Müslümanlar, orucun yanı sıra namaz ve dua ile tövbe istiğfarda bulunacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman başlar ne zaman biter? İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2022 Kadir Gecesi tarihi…