Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı günü ve ayın kaçına denk geliyor? İşte bu yılki kandil tarihleri

Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen, mübarek Ramazan ayı içinde idrak edilen dini günlerimizden biridir. Bu kıymetli geceye yaraşır şekilde ibadet etmek isteyen müminler; Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün sorusuyla bu özel günün tarihini inceliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, 2022 Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü ve ayın kaçına denk geliyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet dini günler takvimi ile bu yılki kandil tarihleri ve Kadir Gecesi'nin tarihi!