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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi
Giriş Tarihi: 20.04.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 15:42

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

2022 Diyanet dini günler takvimi ile belirlenen Kadir Gecesi bir aydan daha hayırlı olmasıyla biliniyor. Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçirilecek bu özel günde tövbe kapısı İslam alemi için aralanacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi tarihi şimdiden gündemde. Müminler 'Kadir Gecesi ne zaman' sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer alan Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte dini günler takvimi ile 2022 Kadir Gecesi anlamı - önemi ve tarihi…

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Bu sene Kadir Gecesi Nisan ayının sonunda idrak edilecek. Ramazan ayının sonuna gelinirken oruç ibadetinin son günlerinde Kuran-ı Kerim'in indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi gerçekleşecek. Ramazan ayının son 10 günü içerisinde aranması gerektiği söylenen Kadir Gecesi tarihi Diyanet takvimi ile belirlendi. Ramazanın 26. Gecesini 27. Güne bağlayan zamanda idrak edilecek Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi…

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

Kadir Gecesi hicri takvime göre Ramazan ayının 26. Gecesi idrak ediliyor. Miladi takvime göre düzenlenen Diyanet dini günler takvimi 2022 Kadir Gecesi tarihi belli oldu.

Bu sene Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Buna göre tarihe sadece bir hafta kaldı ve geri sayım başladı.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin önemi şu şekilde dile getirilmiştir:

"Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kadar sürer.'' (Kadir Suresi 1-5 Ayetler)

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Kadir Gecesi o ilk ayetle birlikte Kuran-ı Kerim'in ışığını yansıtmaya başlamıştır.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

KADİR GECESİ NE OLDU?

Kur'an-ı Kerim'in aynı adlı 97. Suresi ile faziletleri, anlamı ve önemi anlatılan Kadir Gecesi kısaca Kuran'ın indirildiği gece olarak biliniyor.

Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen gece için bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 15).

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