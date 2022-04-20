Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

Giriş Tarihi: 20.04.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 15:42

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? 2022 Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi tarihi

2022 Diyanet dini günler takvimi ile belirlenen Kadir Gecesi bir aydan daha hayırlı olmasıyla biliniyor. Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçirilecek bu özel günde tövbe kapısı İslam alemi için aralanacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi tarihi şimdiden gündemde. Müminler 'Kadir Gecesi ne zaman' sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer alan Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte dini günler takvimi ile 2022 Kadir Gecesi anlamı - önemi ve tarihi…