2022 Diyanet dini günler takvimi ile belirlenen Kadir Gecesi bir aydan daha hayırlı olmasıyla biliniyor. Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçirilecek bu özel günde tövbe kapısı İslam alemi için aralanacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi tarihi şimdiden gündemde. Müminler 'Kadir Gecesi ne zaman' sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer alan Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte dini günler takvimi ile 2022 Kadir Gecesi anlamı - önemi ve tarihi…