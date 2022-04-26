Kadir Gecesi 2022 için geri sayım başladı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan bu mübarek ve kıymetli gecenin ayın kaçında idrak edileceği araştırılıyor. Sözlükteki kelime anlamı olarak; "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlar taşımasının dışında Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. On bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek olan bu önemli gecenin faziletinin büyük olduğu bilinmektedir. Bu önemli gecede ibadetler yerine getirilmeli, dualar edilmeli, namaz kılınmalı ve tövbe edilmelidir. Peki; Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Bugün kandil mi? İşte Kadir Gecesi 2022 tarihi!