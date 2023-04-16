Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi? Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi

Kadir Gecesi 2023 için geri sayım başladı. İslam alemi için büyük önem arz eden bu mübarek gecenin ayın kaçında idrak edileceği araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde idrak edilen bu kıymetli gecenin faziletinin büyük olduğu bilinmektedir. Kelime anlamı olarak "hüküm, şeref, güç, yücelik" anlamları taşımasının yanı sıra aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gece olarak bilinen bu önemli gecede ibadetler yerine getirilmeli, dualar edilmeli, namaz kılınmalı ve tövbe edilmelidir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Bugün kandil mi? İşte, Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi!