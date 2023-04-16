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Giriş Tarihi: 16.04.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 09:16

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi? Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi

Kadir Gecesi 2023 için geri sayım başladı. İslam alemi için büyük önem arz eden bu mübarek gecenin ayın kaçında idrak edileceği araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde idrak edilen bu kıymetli gecenin faziletinin büyük olduğu bilinmektedir. Kelime anlamı olarak "hüküm, şeref, güç, yücelik" anlamları taşımasının yanı sıra aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gece olarak bilinen bu önemli gecede ibadetler yerine getirilmeli, dualar edilmeli, namaz kılınmalı ve tövbe edilmelidir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Bugün kandil mi? İşte, Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi!

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi? Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi

Kur'ân-ı Kerîm'in, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hazreti Muhammed (s.a.v.)'e indirilmeye başlandığı gece olarak Müslümanlarca çok kutsal sayılan, Kadir Gecesi'ne az bir zaman kaldı. Müslüman alemi açısından önemi oldukça büyük olan bu geceyi ibadetlerle dolu geçirmenin faziletinin büyük olduğu biliniyor. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek gün için "O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz olur. Hava ne soğuktur ne de sıcak, latîf olur. O gecenin sabahında güneş ziyâsız (solgun) olarak doğar. Kadir Gecesi, içerisinde Kur'ân-ı Kerîm indirilen mübârek gecedir." denmiştir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi? İşte, Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi!

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi? Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

Kadir Gecesi'nin bu yıl idrak edileceği tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi ile belli oldu.

Buna göre; Kadir Gecesi 2023 yılında 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi? Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi

Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 2-3; Müslim, "Ṣıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi? Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4)

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi? Diyanet takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi

Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

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